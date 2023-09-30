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«Введут госрегулирование для АЗС»: в Правительстве пояснили как будут бороться с высокими ценами на бензин

«Введут госрегулирование для АЗС»: в Правительстве пояснили как будут бороться с высокими ценами на бензин

Фото: открытые источники

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В российском правительстве ждут снижения розничной цены на топливо. Если этого не произойдет, будут приняты регуляторные меры довольно жесткого характера.

Вице -премьер Александр Новак накануне пообещал нефтяникам самые суровые наказания, если цены не будут снижены.

«В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим", - отметил Новак.

Он призвал сравнять розницу с мелким оптом на уровень крупнооптовых цен.

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