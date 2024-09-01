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Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: вот как их применяю — чрезмерно полезная вещь для решения многих проблем

В каждом доме найдётся предмет, который мы прив...

dmv-stroy.ru

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В каждом доме найдётся предмет, который мы привыкли рассматривать как отход, но который может обрести новую жизнь в качестве полезного инструмента. Одним из таких предметов является картонная втулка от туалетной бумаги. На первый взгляд, это всего лишь мусор, однако с небольшой долей изобретательности эти втулки могут стать неотъемлемой частью домашнего хозяйства.

Использование втулок для мытья окон

Одно из самых неожиданных, но эффективных применений втулок — очистка оконных рам. Многие из нас знают, как сложно добраться до углублений и углов на оконных рамах. Картонная втулка легко решает эту проблему: её нужно слегка смочить в воде, придать подходящую форму и использовать как губку для удаления грязи в труднодоступных местах. Такой метод не только экономит ваши средства на покупку специализированных чистящих инструментов, но и добавляет пункт в список экологичных решений для дома.

Втулки как органайзеры

Картонная втулка пригодится и тем, кто хотел бы как-то организовать свое пространство. В них можно хранить какие-то мелочи. Особенно удобно сделать так:

  • Склеить сразу несколько втулок
  • Добавить дно из куска картона

Получится идеальное хранилище, где можно держать канцелярию, мелочи для рукоделия, а также и другие предметы.

Картонные втулки в садоводстве

Садоводы также найдут применение этим обыденным предметам. Картонные втулки идеально подходят для выращивания рассады. Используя их в качестве контейнеров для посадки, можно значительно упростить процесс пересадки молодых растений в открытый грунт, минимизировать травмы корней и способствовать более быстрому приживанию растений.

Таким образом, простая картонная втулка от туалетной бумаги обладает удивительным потенциалом для повторного использования, который может помочь не только сэкономить, но и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Включив немного фантазии и творчества, каждый из нас может превратить обыденные предметы в нечто уникальное и полезное.

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