Вторая жизнь поджелудочной железы: народные рецепты проверенные временем
culture.ru
Симптомы, которые нельзя игнорировать
Если вы заметили хотя бы несколько из следующих признаков, пора обратиться к врачу:
- Перепады артериального давления
- Тошнота, отсутствие аппетита
- Вздутие, запоры или диарея
- Потливость, бледность кожи
- Быстрая потеря массы тела
Эти симптомы могут быть связаны с панкреатитом или сахарным диабетом — заболеваниями, при которых страдает поджелудочная железа.
Диагноз — к врачу, поддержка — из природы
Медикаментозное лечение обязательно. Но народные рецепты могут усилить эффект и поддержать организм.
Народные рецепты для здоровья поджелудочной
1. Овес
Очищает организм и снимает воспаление.
100 г хлопьев + 1 л воды, варить 40 мин, измельчить и варить ещё 20 мин. Пить по 100 мл до еды.
2. Укроп
Противомикробное и желчегонное средство.
100 г свежего укропа + 500 мл кипятка. Настоять час. Пить по 2 ст. л. до еды.
3. Сырой картофель
Очищает и восстанавливает ткани.
Натереть, отжать сок. Пить по 100 мл за 2 часа до еды.
4. Гречка с кефиром
Питательно и противовоспалительно.
1 ст. гречки + 0,5 л кефира. Настоять ночь. Есть утром и вечером.
5. Настойка прополиса
Природный антибиотик.
15 капель на 0,5 ст. теплого молока перед сном, 7 дней.
6. Настойка барбариса
Стимулирует выработку ферментов.
100 г барбариса + 1 л водки, настоять 2 недели. Принимать по 1 ч. л. 2 раза в день.
7. Лавровый лист
Снимает воспаление.
10 листьев + 1 ст. кипятка, настаивать сутки. Пить по 1/4 ст. за 30 мин до еды.
Важно помнить
Народные средства — это дополнение, а не замена терапии. Обязательно:
- Придерживайтесь диеты: исключите жирное, жареное, алкоголь
- Проходите обследования
- Проконсультируйтесь с врачом перед применением любого средства, сообщает dzen.
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