Вторая жизнь поджелудочной железы: народные методы проверенные временем

Проблемы с поджелудочной железой могут долго оставаться незаметными.

Но есть тревожные сигналы, которые требуют внимания и обращения к врачу.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Если у вас наблюдаются хотя бы несколько из следующих признаков — нужно проконсультироваться с врачом:

перепады артериального давления

тошнота, отсутствие аппетита

вздутие живота, запоры или диарея

повышенная потливость, бледность кожи

быстрая потеря массы тела

Эти симптомы могут быть связаны с панкреатитом или сахарным диабетом — заболеваниями, при которых страдает поджелудочная железа.

Диагноз — к врачу, поддержка — из природы

Медикаментозное лечение обязательно. Но натуральные средства могут поддержать организм, снять воспаление и облегчить симптомы.

Народные рецепты для здоровья поджелудочной

1. Овёс

Снимает воспаление, очищает ЖКТ.

Как приготовить:

100 г овсяных хлопьев + 1 л воды, варить 40 мин, измельчить и варить ещё 20. Пить по 100 мл до еды.

2. Укроп

Желчегонное и противомикробное.

100 г свежего укропа + 500 мл кипятка, настоять час. Пить по 2 ст. л. до еды.

3. Сырой картофель

Регенерирует ткани, очищает.

Натереть, отжать сок. Пить по 100 мл за 2 часа до еды.

4. Гречка с кефиром

Питательная смесь с противовоспалительным эффектом.

1 ст. гречки + 0,5 л кефира, настоять ночь. Есть утром и вечером.

5. Настойка прополиса

Природный антибиотик, помогает при воспалении.

15 капель на 0,5 ст. тёплого молока на ночь, курс — 7 дней.

6. Настойка барбариса

Стимулирует выработку ферментов.

100 г барбариса + 1 л водки, настоять 2 недели. Принимать по 1 ч. л. 2 раза в день.

7. Лавровый лист

Снимает воспаление, регулирует обмен веществ.

10 листьев + 1 ст. кипятка, настоять сутки. Пить по 1/4 ст. за 30 минут до еды.

Важно помнить