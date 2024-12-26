ВТБ завершил сделку по приобретению «Почта банка»

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что сделка по приобретению доли «Почта Банка» у «Почты России» завершена.

«Расчёты по сделке с «Почта банком» прошли 23 декабря, как я и прогнозировал. «Почта банк» из статуса совместного предприятия возвратился в семью по родству и становится единоличной дочкой группы ВТБ», - сказал он.

Интеграция «Почта Банка» в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие. Сеть «Почта Банка» насчитывает 24 тысячи точек продаж, а активная клиентская база составляет 9 млн человек. Они получат доступ к первоклассным услугам ВТБ – не только банка, но и всей группы ВТБ.