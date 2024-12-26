ВТБ завершил сделку по приобретению «Почта банка»
Фото: пресс-служба ПАО ВТБ
Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что сделка по приобретению доли «Почта Банка» у «Почты России» завершена.
«Расчёты по сделке с «Почта банком» прошли 23 декабря, как я и прогнозировал. «Почта банк» из статуса совместного предприятия возвратился в семью по родству и становится единоличной дочкой группы ВТБ», - сказал он.
Интеграция «Почта Банка» в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие. Сеть «Почта Банка» насчитывает 24 тысячи точек продаж, а активная клиентская база составляет 9 млн человек. Они получат доступ к первоклассным услугам ВТБ – не только банка, но и всей группы ВТБ.
«Как и планировали, в этом году мы закрыли сделку по консолидации акций «Почта Банка», а в следующем планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ. В настоящий момент мы активно обсуждаем форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами. Уверен, что сделка выгодна для всех ее участников и поможет каждому из них обеспечить дальнейшее устойчивое развитие бизнеса и повышение качества услуг для клиентов», — добавил он.
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