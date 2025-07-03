ВТБ запустит цифрового помощника для предугадывания желаний клиентов

ВТБ готовит к запуску цифрового помощника, который с помощью технологий искусственного интеллекта будет предугадывать желания клиентов, опираясь на анализ сфер их интересов – дополнительное образование, путешествия, недвижимость и др., рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ. Основываясь на этих данных, цифровой помощник будет рекомендовать клиентам релевантные банковские продукты.

Цифровой помощник ВТБ при помощи предиктивных ИИ-моделей и анализа транзакционной активности пользователей будет определять клиентов банка с возможными планами по получению дополнительного образования. Это могут быть курсы повышения квалификации или курсы профессиональной переподготовки, программы языковых, бизнес-школ, курсы по вождению, а также различные спортивные секции и культурные программы – музыкальные школы, театральные и танцевальные студии, мастер-классы.

В дальнейшем число сфер интересов, по которым будет работать помощник, увечится: присоединятся и алгоритмы, которые будут анализировать интересы клиентов банка, связанные с путешествиями, недвижимостью, ремонтом и др.