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ВТБ запустит цифрового помощника для предугадывания желаний клиентов

ВТБ готовит к запуску цифрового помощника, кото...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ готовит к запуску цифрового помощника, который с помощью технологий искусственного интеллекта будет предугадывать желания клиентов, опираясь на анализ сфер их интересов – дополнительное образование, путешествия, недвижимость и др., рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ. Основываясь на этих данных, цифровой помощник будет рекомендовать клиентам релевантные банковские продукты.

Цифровой помощник ВТБ при помощи предиктивных ИИ-моделей и анализа транзакционной активности пользователей будет определять клиентов банка с возможными планами по получению дополнительного образования. Это могут быть курсы повышения квалификации или курсы профессиональной переподготовки, программы языковых, бизнес-школ, курсы по вождению, а также различные спортивные секции и культурные программы – музыкальные школы, театральные и танцевальные студии, мастер-классы.

В дальнейшем число сфер интересов, по которым будет работать помощник, увечится: присоединятся и алгоритмы, которые будут анализировать интересы клиентов банка, связанные с путешествиями, недвижимостью, ремонтом и др.

«ВТБ как технологический лидер современной банковской индустрии России развивает различные проекты по совершенствованию обслуживания клиентов при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. Мы движемся в сторону гиперперсонализации сервисов, повышенной заботы о клиенте и бесшовности оказания услуг», — отметил Вадим Кулик.

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