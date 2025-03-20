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ВТБ запустил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников

ВТБ запустил новый инструмент для защиты от мош...

Фото: пресс-служба ВТБ

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ВТБ запустил новый инструмент для защиты от мошенников: биометрическое подтверждение операций в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Теперь пользователи Android могут подтверждать переводы, платежи и другие операции с помощью распознавания лица по фото. Вскоре можно будет сделать эту функцию обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете.

К новой функции с конца февраля уже получили доступ более 1,9 млн клиентов. Функционалом могут пользоваться все пользователи ВТБ Онлайн на Android, кто сдал биометрию в Единую биометрическую систему в отделениях банков или через приложение «Госуслуги биометрия».

По биометрии клиенты уже могут подтверждать следующие операции: переводы и платежи, выпуск пластиковых карт и стикеров, изменение номера телефона и другие. Умная платформа по противодействию мошенничеству сама предлагает клиенту такой способ подтверждения конкретной операции в случае необходимости, например, если пользователь совершает крупный перевод.

«Биометрическое подтверждение операций уже зарекомендовало себя как надежный и удобный инструмент: никакой дип-фейк или фотография клиента не позволят мошенникам обмануть систему. Сейчас биометрия работает в мобильном приложении на Android. В апреле мы планируем запустить этот функционал и в веб-версии ВТБ Онлайн, а также расширить его на все операции, где требуется дополнительная проверка личности клиента. В дальнейшем биометрия позволит не только подтверждать платежи и переводы, но и входить в ВТБ Онлайн, получать кредиты и совершать карточные операции», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ наращивает число технологических инструментов, которые позволят клиентам противостоять мошенникам. Ранее в ВТБ Онлайн появилась функция восстановление доступа в приложение по NFC, со специальной защитой от цифровых клонов банковских карт. Теперь, если клиент заблокировал личный кабинет или забыл пароль, достаточно просто приложить пластиковую карту с NFC-чипом к смартфону.

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