ВТБ запустил переводы по номеру телефона в Азербайджан

ВТБ продолжает расширять возможности переводов средств в дружественные страны. Теперь розничные клиенты могут мгновенно отправить деньги в Азербайджан по номеру телефона клиентам дочернего банка - ВТБ (Азербайджан).

Перевод происходит со счета в рублях, деньги поступят моментально на счет получателя, открытый в ВТБ (Азербайджан), в национальной валюте – азербайджанских манатах. Комиссия за перевод составит 0,5% (минимум 30 рублей), за одну операцию клиенты смогут перевести до 300 тысяч рублей. Перевод доступен пользователям в интернет-банке, а также в приложении ВТБ Онлайн для смартфонов на базе Android.

«70% розничных клиентов выбирают перевод по телефону для отправки денег за рубеж, потому что это быстро и просто. Понимая, насколько пользователям интересен такой способ расчетных операций, мы расширяем горизонты в Азербайджане. Курс конвертации при переводе средств будет одним из самых выгодных на рынке, а сам процесс перевода – быстрым и интуитивно понятным», – отметил начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

Сегодня розничным клиентам ВТБ доступны более 100 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. Переводы по номеру телефона россияне могут отправить в Азербайджан, Армению, Беларусь, Китай, Таджикистан и Узбекистан.

За 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз превосходит показатель 2023 года. Наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, Китай, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.