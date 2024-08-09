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ВТБ запустил образовательный курс ВТБ Лига

ВТБ запустил всероссийский образовательный курс...

Фото: пресс-служба ВТБ

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ВТБ запустил всероссийский образовательный курс ВТБ Лига, регистрация для желающих принять участие продлится до 6 сентября. Курс создан для поддержки и мотивации студентов и недавних выпускников вузов и ссузов, стремящихся начать успешную карьеру в сфере клиентского менеджмента в банковской отрасли, а лучшие из них получат возможность пройти ускоренный отбор в команду сети банка ВТБ.

ВТБ Лига проводится в формате образовательного онлайн-курса, включающего 8 мастер-классов от ведущих экспертов банка ВТБ. После каждого мастер-класса участникам будут доступны задания, за выполнение которых они смогут получить баллы. В финале будут объявлены победители в каждом федеральном округе, которые получат ценные призы от ВТБ. Всем участникам курса будут выданы сертификаты, которые смогут дополнить их портфолио, а отличившихся участников пригласят на работу в отделения сети банка.

Образовательный курс ВТБ Лига проводится впервые. К участию приглашаются студенты, обучающиеся на последнем курсе, а также выпускники ссузов и вузов по специальностям: экономика, финансы, банки и банковское дело, менеджмент, по всем федеральным округам Российской Федерации. Старт курса ВТБ Лига запланирован на 12 сентября, а финал состоится в середине октября.

Узнать подробнее о проекте и подать заявку можно здесь.

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