Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ запустил ИИ-алгоритмы, которые помогут росту капитала клиентов

ВТБ запустил серию алгоритмов искусственного ин...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться на Дзен.канал

ВТБ запустил серию алгоритмов искусственного интеллекта, которые помогут клиентам преумножать их капитал. Об этом рассказал на конференции Data Fusion Максим Коновалихин, старший вице-президент, глава департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ.

Один из ИИ-механизмов на базе аллокационной модели для состоятельных клиентов формирует стратегию инвестирования, учитывая предпочтения и финансовые возможности того или иного конкретного клиента. Алгоритм строит среднесрочные прогнозы доходности инвестиционных продуктов банка, связанных с такими активами как акции, облигации, драгоценные металлы и инвестиционные бриллианты, недвижимость и др. На основе прогнозов модели и ограничений клиента, которые включают ограничение на риск и ограничения на вес отдельных продуктов, формируется задача, решением которой является составление оптимального портфеля. ИИ-помощник предлагает оптимальную стратегию инвестирования, которая предполагает регулярные ребалансировки портфеля с учетом актуальных прогнозов по инструментам и текущего портфеля клиента, после чего клиент может или последовать ИИ-рекомендациям, или принять собственные решения.

Второй алгоритм основан на более долгосрочных стратегиях по управлению клиентским портфелем – от трех лет. В качестве отправной точки используются цели по планируемому преумножению капитала. Исходя из заданных параметров и финансовых возможностей, а также актуальной ситуации на различных рынках, алгоритм рекомендует принять те или иные инвестиционные решения. Моделирование основано на использовании сценарного подхода, генерируются сценарии поведения активов в будущем, модель максимизирует вероятность достижения финансовых целей клиента на заданном горизонте, по всем сценариям. В результате работы модели вырабатываются для каждого реализовавшегося сценария, вырабатывается оптимальный план действий, портфель для достижения целей клиента.

Еще один уже внедренный алгоритм позволяет прогнозировать суммы сбережений на срочных вкладах, накопительных счетах, металлических счетах и инвестиционных продуктах. И речь идет не просто о прогнозе дохода на основе ставки по продукту и текущей суммы на счете (этот аналитический алгоритм уже давно существует), а именно о прогнозе остатков с учетом новых сберегательных и инвестиционных продуктов, которые клиент может потенциально открыть в банке на горизонте прогнозирования.

Пул разработанных моделей используется в рамках проведения CRM-кампаний, направленных на увеличение портфелей сберегательных и инвестиционных продуктов. Работа алгоритмов основана на всестороннем математическом анализе различных типов данных – социально-демографических, транзакционных, информации о кредитной истории, коммуникациях клиента с банком, а также сведениях о текущем и историческом продуктовом владении клиента.

«Алгоритмы искусственного интеллекта выводят на принципиально новый уровень персонализацию услуг, которые банк оказывает различным клиентам – когда речь идет и о вкладах, и о зарплатных счетах, и о кредитных предложениях, и о других сервисах банка. Чем эффективнее будут работать алгоритмы искусственного интеллекта, тем лучший сервис будут получать наши клиенты», — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент, глава департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

Деньги под подушкой больше не работают: как казанцам инвестировать с умом

Гид по скидкам Казани

день назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

плесень как избавиться

Новости Казани

день назад

Вблизи Самосырово вспыхнул крупный лесной пожар

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы, не сидим дома: главные места и события этой весны — в одном гиде

установка видеонаблюдения в Краснодаре

Новости Казани

день назад

На Серова в Казани девушка выпала из окна

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мошенники из Urban University получили миллиард от студентов

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, что будет после обретения бессмертия

Новости Казани

день назад

В Казани вебкамщицы заработали 77 млн на порно: их задержали

Новости Татарстана

день назад

В Чистополе вспыхнул серьезный пожар на складе
Новости Татарстана
5 часов назад

С 2026 года в РТ введут новые тарифы на электричество

Новая система делится на три уровня

Новости Казани

4 часа назад

В Казани школьница попала в больницу после падения в автобусе

Новости России

59 минут назад

ВТБ запустил ИИ-алгоритмы, которые помогут росту капитала клиентов

Новости Татарстана

4 часа назад

Рынок услуг в Татарстане: рост, цифровизация и новые возможности

Новости Казани

4 часа назад

Жители Казани сообщают об остановке движения трамваев на Патриса Лумумбы
БO: Шавалиев покидает пост главврача РКБ Татарс...
Новости Татарстана
7 часов назад

БO: Шавалиев покидает пост главврача РКБ Татарстана

Новости Казани

5 часов назад

В Казани появится 75-метровая высотка

Новости Татарстана

5 часов назад

Загитова выступит на шоу Fantasy on Ice в Японии

Не у нас

5 часов назад

В польском аэропорту произошел взрыв и возник огненный шар
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоус...
Новости Татарстана
6 дней назад

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»