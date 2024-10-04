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ВТБ запускает возможность оплаты по биометрии через СБПэй

ВТБ одним из первых российских банков запустил ...

Фото: пресс-служба ВТБ

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ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов — владельцев банковских счетов и пользователей Системы быстрых платежей. Проект реализован совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий (ЦБТ), оператором Единой биометрической системы.

Теперь клиенты ВТБ могут привязать оплату по биометрии к своему счету в мобильном приложении СБПэй. В настоящее время совершить платеж по биометрии можно в метрополитене Казани. В дальнейшем планируется появление этого же типа бесконтактной оплаты в транспорте других городов и в различных торговых точках страны.

Для того, чтобы начать оплачивать покупки по лицу, клиенту ВТБ надо зарегистрировать биометрию в отделении банка или в приложении «Госуслуги Биометрия», подключить в приложении СБПэй биометрию к счету ВТБ и дать согласие ВТБ на обработку биометрических персональных данных.

«Оплата товаров и услуг при помощи биометрических технологий – это инновационное будущее отечественного финтеха. При мгновенном осуществлении платежей она позволяет получать услуги бесшовно – клиенту не надо даже думать об оплате товара или услуги: доставать из кармана банковскую карту или прикладывать телефон к терминалу. Использование же технологий ВТБ, НСПК и ЦБТ гарантирует безопасность платежей и сохранность данных пользователя», – рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

«Биометрические сервисы ВТБ – одни из самых развитых на российском рынке. Это позволяет нам делать биометрические сервисы для россиян более доступными. Возможность оплаты или прохода на мероприятия или в здания по биометрии и др. сервисы будут интегрироваться во все большее количество различных сфер жизни — и в ближайшем будущем активнее всего в торговле и на транспорте», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

«Оплата по биометрии происходит в считанные секунды. Человеку достаточно посмотреть в специализированный терминал, после чего спишется сумма покупки. Это простой и безопасный клиентский путь, который изменит платежный рынок страны. Благодаря разработанному кросс-банковскому решению на базе инфраструктуры НСПК и Центра биометрических технологий подключиться к биоэквайрингу может любой банк в стране, а их клиенты — оплачивать покупки новым бесконтактным способом. Совместно с ВТБ мы продолжим развитие этого проекта», — прокомментировал Максим Крукелис, директор операционно-технологического департамента, член правления Национальной системы платёжных карт.

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