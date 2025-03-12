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ВТБ запускает оплату по QR-коду в Турции

ВТБ запустил возможность оплачивать покупки в Т...

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Клиенты ВТБ смогут оплачивать свои покупки в Турции по QR-коду. Банк запустил этот функционал с 12 марта. Клиенты начали совершать операции в торговых центрах Турции в разных городах. Оплачивать покупки в точках продаж можно по всей стране и мгновенно, просто наведя камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале.

Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру. При этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тыс. рублей.

«По данным турецкого Министерства культуры и туризма, в прошлом году эту страну посетили 6,7 млн россиян, почти все совмещают отдых с шоппингом. Технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается: запущенные в 2020 году QR-коды сейчас принимаются в магазинах на 95% терминалов. Наши клиенты теперь могут оплачивать свои покупки там через ВТБ Онлайн. Это существенно повысит удобство для россиян, привлекательность турецких курортов и сделает отпускной сезон в этом году еще привлекательнее», — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Технология и сервис уже успешно работают в странах ближнего зарубежья, в том числе Таджикистане. В этом году ВТБ продолжит улучшать клиентский опыт и расширять расчетные решения для своих пользователей и в других направлениях.

За 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз превосходит показатель 2023 года. Объем операций превысил 50,5 млрд рублей. Сегодня в зависимости от направлений розничные клиенты могут в ВТБ Онлайн совершать переводы по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. Сейчас пользователи ВТБ Онлайн могут осуществлять переводы в более чем 100 стран.

Ранее в ВТБ Онлайн была реализована возможность пополнения карт Troy, Ininal.

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