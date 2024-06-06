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ВТБ запускает новую систему защиты от кредитных мошенников

ВТБ разрабатывает комплексную программу защиты клиентов от телефонных мошенников.

Фото: пресс-служба ВТБ

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ВТБ разрабатывает комплексную программу защиты клиентов от телефонных мошенников. Она позволит с вероятностью 99% выявить, что клиент общался со злоумышленниками и предупредить его в доступных каналах о рисках оформления кредита или снятия денег. Об этом сообщил в рамках ПМЭФ-2024 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По данным ВТБ, мошенники пересмотрели схему обмана россиян, сменив ее в сторону офлайн-каналов. В прошлом году до 75% хищений средств проходило через онлайн-каналы, оставшиеся 25% - на офисы. Сейчас ситуация зеркально изменилась — доля онлайн-инцидентов снизилась до 25%, а офлайн — выросла до 75%. Злоумышленники стали целенаправленно навигировать своих жертв в банковский офис, где клиенты самостоятельно оформляют кредиты или получают деньги, чтобы дальше передать их заказчикам.

Новая система защиты ВТБ позволит отслеживать «мошеннический след» на каждом этапе взаимодействия клиента с третьими лицами. Если клиент накануне контактировал со злоумышленниками, банк узнает об этом и передаст информацию менеджеру в офисе на рабочий компьютер. Маркерами атипичного поведения клиента могут быть установка на смартфон программы удалённого доступа, длительные разговоры с незнакомыми абонентами и т.д. Сотрудник предупредит клиента об опасности и приостановит выдачу денег до подробного прояснения ситуации.

Подобные меры будут доступны и самому клиенту в ВТБ Онлайн. Пользователь увидит сообщение о рискованной или компрометирующей ситуации. Если клиент был в контакте с мошенниками, то заметит специальный предупреждающий экран с понятными советами по безопасности. Кроме того, банк автоматически ограничит доступ клиентов к ВТБ Онлайн после их общения с мошенниками по телефону. При этом сервис сохранит доступ к основным опциям, но ограничит проведение рисковых операций. Вернуться к использованию полноценной версии можно будет онлайн, подтвердив легитимность доступа в ответ на запрос банка.

«Активность мошенников уже стала настоящей бедой для миллионов россиян, которые как «под гипнозом» отдают свои деньги телефонным аферистам. Банки довольно успешно стали бороться с их активностью в онлайн-каналах, внедряя антифрод, блокировку номеров и период охлаждения по кредитам. Но в этом году каждая третья атака мошенников связана с получением наличных средств в офисах. Наша стратегическая задача – отследить атипичное поведение пользователя в режиме «360 градусов» и предупредить клиента об опасности во всех возможных каналах. Но важно помнить, что даже такая опека не убережет вас на 100%, поэтому единственный верный путь для клиента – это сохранять повышенное внимание и критическое мышление со своей стороны, отсекать незнакомые и подозрительные звонки с первых секунд и не вестись на фантастические схемы или обещания сказочных доходов, которые каждый день придумывают мошенники», — отметил Георгий Горшков.

По словам топ-менеджера ВТБ, по итогам 1 квартала 2024 года банк выявил 3 млн подозрительных операций, удалось сохранить клиентам 2 млрд рублей. Сейчас ВТБ предлагает клиентам большой список инструментов для защиты денег: в ВТБ Онлайн можно установить лимиты на операции, проверить посещаемость личного кабинета и заблокировать его при подозрении на мошенничество, поделиться подозрительной интернет-ссылкой или проверить номер телефона. Клиенты могут подключить определитель номера, который работает даже в мессенджерах.

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