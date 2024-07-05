ВТБ запускает кластер по развитию технологий искусственного интеллекта

ВТБ запускает собственный кластер по развитию технологий искусственного интеллекта — «Цифровой помощник». Об этом объявил в рамках Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Создаваемый кластер сфокусируется на развитии цифровых помощников ВТБ. Это сервисы на основе технологий больших языковых моделей и рекомендательных систем для решения персонализированных запросов сотрудников и клиентов. В кластере также будут проводиться исследования в области глубоких языковых моделей, с которыми тесно связано развитие цифровых помощников. С их помощью эти цифровые сервисы не только генерируют максимально релевантные ответы и решения, но и позволяют предугадывать желания пользователей, отметил топ-менеджер ВТБ.

«Реализация программы «Цифровой помощник» — одно из ключевых направлений в технологической стратегии банка на ближайшие несколько лет. Создание кластера должно способствовать синергии всех имеющихся в банке технологий, компетенций и команд в сфере технологий ИИ. Мы будем стремиться к тому, чтобы в перспективе трех лет каждый наш клиент использовал как минимум одного цифрового помощника ВТБ. Мы также рассчитываем на то, что оказание банковских услуг нашими сотрудниками будет осуществляться при помощи ИИ-помощников», — подчеркнул Кулик.

Большие языковые модели способны вывести на качественно новый уровень оказание банковских услуг — повысить скорость выполнения задач, добиться большей эффективности решений, принимаемых сотрудниками банка. А использование рекомендательных систем обеспечит наилучшее понимание потребностей клиента. Сочетание этих двух элементов станет залогом максимально эффективной работы, добавил Кулик.

Согласно исследованию ВТБ, 73% пользователей готовы передать управление своими финансами ИИ. Эти результаты подтверждают стратегическую важность развития направления Цифровой помощник. «Мы убеждены, одним из основных трендов развития финтеха на ближайшие несколько лет должно стать совершенствование персональных цифровых советников», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В то же время, развитие глубоких языковых моделей ставит перед исследователями серьезные вызовы – проблемы «токсичности» моделей, а также так называемых «галлюцинаций» в их ответах — когда ИИ выдает пользователю вымышленный ответ: например, пользователь задает вопрос о размере выручки определенной компании или годе рождения человека, а алгоритм в качестве ответа предлагает вымышленное число, выглядящее правдоподобно с его точки зрения. Неоднозначен и вопрос соблюдения этических норм машинными алгоритмами.