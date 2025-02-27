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ВТБ запускает кешбэк и скидки для пользователей Яндекса

В 2025 году действующие и новые клиенты ВТБ смо...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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В 2025 году действующие и новые клиенты ВТБ смогут получать скидки и кешбэк, а также пользоваться другими привилегиями внутри сервисов Яндекса. Цель этого проекта — предоставить клиентам банка преимущества при использовании самых востребованных услуг.

Запуск бонусных предложений в этом году будет проходить поэтапно в большинстве сервисов Яндекса:

Такси: новые клиенты банка, оформившие карту ВТБ, могут получить скидку до 40% на поездки.

Заправки: до 28 февраля новый клиент, оплативший топливо картой ВТБ через сервис Заправки, получает скидку до 5 рублей с каждого литра бензина при заправке от 1 500 рублей. Еще один проект - каждую субботу клиенты могут получить скидку 10% при оплате топлива картой банка. Скидка действует на один заказ каждую субботу февраля при оплате через Заправки.

Путешествия: пользователи могут выбрать понравившийся отель и получить кешбэк 10% рублями за оплату проживания картой банка.

С февраля клиенты на специальном сайте ВТБ и Яндекс Путешествия могут получить кешбэк 12% за оплату картой ВТБ.

Доставка: пользователи могут получить скидку за отправление посылок при оплате услуги картой банка.

Электрички и Расписания: новые клиенты, оформившие карту ВТБ, могут получить 50% кешбэка рублями за покупку билетов на электрички и аэроэкспрессы в приложении Яндекс Электрички.

Афиша: запущен новый формат в проекте - клиенты могут получить скидку до 15% за покупку билетов картой банка в специальной подборке мероприятий.

В ближайшее время стартует:

Ultima: клиенты смогут получить индивидуально рассчитанную скидку на часть поездок в тарифе Ultima при оплате поездки картой ВТБ.

На этом специальные предложения для клиентов банка не заканчиваются: они будут последовательно стартовать в течение всего 2025 года.

«В этом году большой фокус в нашей стратегии направлен на развитие уникальных проектов с выгодой как для уже действующих, так и новых клиентов ВТБ. В этом году мы планируем предоставить скидки и повышенный кешбэк в большинстве популярных сервисов Яндекса, которые уже стали частью повседневной жизни миллионов клиентов. Учитывая, что каждый второй россиянин пользуется сервисами Яндекса, наша программа в этом году придет в каждую семью», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Большие маркетинговые проекты и коллаборации – тренд, который сейчас набирает обороты. Предоставлять своим клиентам бонусы и привилегии на использование продуктов партнера – отличная возможность для бренда повысить лояльность своей аудитории и привлечь новых клиентов. Больше всего от подобных проектов выигрывает, конечно же, потребитель», – рассказал Евгений Соколов, директор по коммерции крупного бизнеса в Яндексе.

В 2024 году ВТБ уже реализовывал бонусные предложения в сервисах Яндекса, направленные на повышение лояльности клиентов банка. В рамках этих предложений клиенты могли получить скидки и дополнительный кешбэк при оплате картой ВТБ покупок в сервисах Афиша, Заправки и Путешествия.

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