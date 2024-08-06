ВТБ запускает ипотеку на ИЖС с эскроу

С 6 августа россияне могут оформить в ВТБ ипотеку на строительство частных домов с использованием эскроу-счетов. Это позволит им получить дополнительную защиту денег – средства будут перечислены подрядчику только после завершения стройки. Подать заявку на кредит клиенты могут как по обновленной «семейной» ипотеке, так и по базовым условиям банка.

Условия получения ипотеки на ИЖС с эскроу по «семейной» программе соответствуют требованиям господдержки. Кредит могут оформить те, у кого есть хотя бы один ребенок до 6 лет, два и более несовершеннолетних детей или ребенок-инвалид. Ставка для всех регионов единая и составляет 6% годовых. Сумма кредита может достигать 12 млн рублей при строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге и областях. В остальных регионах – до 6 млн рублей. Первоначальный – не менее 20,1%.

Базовыми условиями банка при строительстве домов с эскроу могут воспользоваться все категории россиян, независимо от наличия детей. В этом случае ипотека предлагается в ВТБ по ставке от 21,2%. При этом максимальный размер кредита может достигать 100 млн рублей, а первый взнос должен быть не менее 25% от суммы строительства. Возможность получить кредит на ИЖС без использования эскроу сохраняется только по базовым условиям банка.

Возможных подрядчиков и проекты для заключения договоров подряда с эскроу-счетами клиенты могут подобрать на цифровом сервисе строим.дом.рф. Срок кредита как по базовым условиям, так и по «семейной» ипотеке может достигать 30 лет. Залогом выступает земельный участок, а после завершения строительства – дом. Дополнительное обеспечение на период строительства дома – поручители или залог другой недвижимости – предоставлять не нужно.

«Эскроу давно и успешно применяется при строительстве квартир, защищая россиян от срыва сроков их сдачи. Широкое распространение этого инструмента на ИЖС наведет порядок и в этой сфере. Конечно, пока подрядчиков, готовых так работать, немного, но мы уверены, что вполне справедливое желание россиян получить прозрачный и понятный продукт подтолкнет многие компании перестроиться. Вместе со специальными ипотечными программами это сделает частные дома еще более конкурентными по сравнению с квартирами», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что в ВТБ заемщикам, планирующим получить ипотеку на ИЖС, необязательно размещать первоначальный взнос на текущем счете – достаточно выписки со счета эскроу. Для формирования взноса можно использовать средства материнского капитала. С новым продуктом ВТБ клиенты могут не только купить участок и возвести дом «с нуля», но и продолжить ранее начатое строительство.

Оформление заявок на ипотеку на ИЖС доступно через партнеров банка, в ВТБ Онлайн, в контакт-центре по номеру 1000, на сайте или в розничных отделениях.

Ставка 6% годовых по ипотеке с господдержкой для семей с детьми.

Полная стоимость кредита 6,115–13,364%..

Заемщики - граждане РФ, имеющие ребенка-гражданина РФ, не достигшего 7 лет, либо имеющие двоих и более детей – граждан РФ, не достигших 18 лет, либо имеющие ребенка-инвалида – гражданина РФ, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора.

Для семей с ребенком до 7 лет: Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица строящегося индивидуального жилого дома в границах малоэтажных жилых комплексов без ограничений по региону. Сумма кредита для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области – до 30 млн руб., для остальных регионов – до 15 млн руб. Повышенные суммы кредита обеспечиваются за счет субсидирования из средств Застройщика или по программе «Комбо ипотека». Первый взнос при подтверждении дохода и занятости – от 20,1%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик/поручитель может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой.

Индивидуальное жилищное строительство (базовая программа):

Полная стоимость кредита 22,051–31,151%.

Ставка 21,20% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, при первом взносе от 25%, с учетом дисконта за перевод заработной платы в банк ВТБ. Условия применения дисконта: в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора должно произойти первое зачисление от работодателя на сумму более 400 руб. В противном случае ставка по ипотеке увеличится на 0,9 процентных пункта Сумма кредита: до 100 млн руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Клиент может получить только один кредит по этой программе.

Условия действительны с 6 августа 2024 г. до даты изменения банком условий кредитования.Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

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