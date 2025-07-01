ВТБ запускает ИИ-агентов для сотрудников

ВТБ внедряет семейство цифровых помощников на базе больших языковых моделей (LLM) для решения рабочих задач сотрудников. При помощи искусственного интеллекта агенты анализируют внутренние базы знаний банка и в доступной форме предоставляют ответы на обращения пользователей. Об этом рассказал Сергей Безбогов, старший вице-президент ВТБ, заместитель руководителя технологического блока банка в преддверии Финансового конгресса Банка России.

«Для нас как одного из крупнейших банков страны крайне важно идти в авангарде новых технологий, которые делают банковские сервисы все более удобными и надежными для клиентов. ВТБ – один из системообразующих банков страны, один из ключевых работодателей. Мы создаем удобные сервисы для наших сотрудников. Эту задачу успешно выполняет решение от нашего основного технологического партнера, ИТ-холдинга Т1», — рассказал Сергей Безбогов.

Ориентированные на разные группы пользователей цифровые помощники вскоре начнут работу на платформе «Сфера», которая используется банком для решения рабочих задач сотрудников. У цифровых помощников будет различный функционал. Например, они будут выполнять интеллектуальный поиск с суммаризацией информации по разрозненным данным и предоставлять пользователям релевантные ответы на вопросы.

Также помощники смогут создавать тексты по заданиям пользователей с указанием источников. Например, если пользователю нужно написать простой текст на основе пяти других статей, он может дать задание – промт – помощнику с описанием, какой документ требуется создать и на основе каких источников. Помощник создаст текст, а пользователю нужно будет его вычитать, при необходимости отредактировать и сохранить.

Цифровые помощники будут работать на так называемой «нулевой линии поддержки». При необходимости решения той или иной задачи пользователь оставляет обращение в свободной форме. И вместо ожидания ответа специалиста техподдержки он получит доступную инструкцию, как решить задачу самостоятельно. Если же то или иное обращение пользователя потребует вовлечения специалиста техподдержки (так называемая «вторая линия поддержки»), цифровой помощник подберет решение для технического специалиста, соберет для него информацию для более быстрой обработки обращения, посоветует возможное решение.

Участие цифровых помощников в решении задач позволит сократить время работы технологической поддержки банка над запросами пользователей от нескольких дней до нескольких секунд.

Ряд цифровых помощников будет работать непосредственно для инженеров, разработчиков, тестировщиков сервисов в ВТБ. В отличие от помощников для обычных пользователей, специализированные помощники будут оперировать знаниями о работе внутренних систем банка. С их помощью технические специалисты смогут следить за актуальным состоянием сервисов банка, работать с обновлениями систем и создавать новые технологические продукты.

«Сфера» — инновационная масштабная платформа от ведущего технологического партнера ВТБ – ИТ-холдинга Т1. Платформа насчитывает несколько десятков модулей, которые помогают выполнять десятки различных внутренних задач в ВТБ — от разработки сервисов до документооборота, обработки обращений сотрудников, совместного использования внутренних облачных сервисов и др.

Сейчас на платформе «Сфера» совместно с T1 занимаются разработкой более 24 тыс. сотрудников ВТБ, на ней решается более 1,5 млн задач, а внутренняя база знаний насчитывает свыше 1 млн страниц.

В модули «Сферы» интегрирован и DevSecOps конвейер — автоматизированная цепочка процессов и инструментов, которая объединяет разработку (Dev), эксплуатацию (Ops) и безопасность (Sec) сервисов на каждом этапе жизненного цикла создания программного обеспечения.