ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия»

ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса двух банков. Розничные клиенты «Открытия» до конца июня получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение. Все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов «Открытия» сохраняются.

Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех розничных клиентов банка «Открытие» до конца 2024 года. Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого им не потребуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод их средств в ВТБ, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

Для онлайн-перехода в ВТБ клиенту необходимо кликнуть на баннер «Переходите в ВТБ» в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия». Далее пользователь попадает в раздел со специальными предложениями от банка ВТБ, где сможет подписать все необходимые документы в цифровом виде электронной подписью и перевести денежные средства и банковские продукты на обслуживание в ВТБ.

«Интеграция ВТБ с «Открытием» – один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов «Открытия» в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах «Открытия». Для перевода основной части клиентов мы разработали уникальную для рынка цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения. Благодаря онлайн-формату клиенты «Открытия» смогут за несколько кликов и без посещения офиса перевести свои продукты в ВТБ. Чтобы сделать онлайн-переход не только комфортным, но и выгодным, для каждого пользователя услуг «Открытия» мы подготовили специальные предложения», — отметил заместитель президента- председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Клиентам банка «Открытие» доступны до пяти дополнительных предложений от ВТБ. По дебетовым картам можно получить кешбэк до 25% или надбавки за покупки в рублях или бонусах. Вкладчики смогут оформить депозит или накопительный счет по повышенным ставкам, а получатели пенсий и социальных выплат – надбавки за перевод зачислений в ВТБ. Клиенты «Открытия» с активным премиальным статусом станут владельцами пакета услуг «Привилегия» с годовым бесплатным обслуживанием. Кроме того, привилегированный статус обслуживания в ВТБ получат еще 20 тысяч клиентов, у которых его нет в «Открытии».

Клиентам без задолженности по кредитным картам, предложат новые карты ВТБ с кешбэком до 25% в выбранных категориях. Клиенты с задолженностью смогут рефинансировать свои кредитные карты в ВТБ на специальных условиях – с новым льготным периодом до 200 дней на сумму долга. До 7 июля 2024 года ВТБ вернет до 10% от суммы переведённой задолженности.

С начала 2024 года в офисах «Открытия» можно оформить финансовые продукты ВТБ – дебетовые, кредитные карты, подать заявку на получение ипотечного и автокредита, открыть вклад или накопительный счет. Объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.