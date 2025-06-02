ВТБ заявил о первых итогах импортозамещения ИТ-ландшафта

Переход на российские технологии в ИТ-ландшафте позволил ВТБ справиться с ростом нагрузки на сервисы банка на 10-20% по сравнению с показателями января-мая 2024 года. Об этом заявил в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной России заместитель президента — председателя правления, руководитель технологического блока ВТБ Вадим Кулик.

«К началу 2025 года мы осуществили импортозамещение 95% системной ИТ-инфраструктуры и порядка 91% прикладных решений в банке. При этом благодаря органическому росту бизнеса – как например, увеличение числа клиентов, рост числа банковских операций, – нагрузка на все наши сервисы за январь-май 2025 года по различным направлениям выросла на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Использование российских решений в ИТ-ландшафте не только не привело к снижению ранее достигнутых уровней операционной надежности наших сервисов, но и позволяет успешно справляться с продолжающимся ростом объемов операций. Это мы считаем это одним из ключевых позитивных эффектов импортозамещения», -- отметил Вадим Кулик.

Суммарная экономия банка за счет замены зарубежных ИТ-решений отечественными пот нашим оценкам составит 180 млрд руб. до 2030 года, добавил топ-менеджер. Этот эффект связан с отказом от использования западных программных систем с высокой стоимостью развития и поддержки, и переход на использование отечественных решений, стоимость и затраты на сопровождение которых значительно ниже. При этом некоторый недостаток функциональности и производительности отечественных продуктов банк успешно компенсирует за счет архитектурной оптимизации прикладных информационных систем.

Как сообщал ВТБ в феврале 2025 года, всего на отечественные разработки было переведено более 850 тыс. компонентов ИТ-ландшафта ВТБ, относящихся к 760 информационным системам банка. Таким образом, банк выполнил все запланированные на 2024 год цели по задачам импортозамещения. Оставшиеся системы и решения требуют более длительных работ, большую часть которых планируется завершить в 2025-26 годах.

Одним из наиболее важных для ВТБ стало импортозамещение ИТ-систем значимых объектов критической информационной инфраструктуры банка (ЗО КИИ): все 57 имеющиеся в Банке ЗО КИИ были переведены на использование только отечественных информационных систем. К категории ЗО КИИ относятся ключевые элементы ИТ-ландшафта — системы платежей и переводов, расчетно-кассового обслуживания, дистанционного банковского обслуживания и др.

К началу 2025 года ВТБ удалось на 95% сократить использование зарубежных информационных систем по управлению базами данных (СУБД) Oracle и Microsoft SQL Server в пользу отечественных СУБД.

Еще одним ключевым элементом в процессе импортозамещения ИТ-инфраструктуры ВТБ является миграция на новую импортозамещенную автоматизированную банковскую систему (АБС), разработанную на базе «ФинПлатормы» ИТ-холдинга Т1. Полный перевод всех технологических процессов на новую АБС Банк планирует завершить в 2026 году. Основанная на распределенной сервисной архитектуре «ФинПлаторма» Т1 – созданный с участием специалистов банка продукт ИТ-холдинга Т1, является технологическим ядром для автоматизации бизнес-процессов банка.