ВТБ: за полгода россияне получат рекордные 220 млрд рублей кешбэка

По подсчетам ВТБ, за первые шесть месяцев 2025 года россияне получат до 220 млрд рублей кешбэка в рамках банковских программ лояльности. Аналитики банка прогнозируют, что по итогам года эта сумма может составить 450-500 млрд рублей.

В первом полугодии банки активно развивали персонализированные предложения и запускали эксклюзивные акции для пользователей своих программ лояльности. Все больше банков начали предлагать категории кешбэка, исходя из сезонности, предстоящих праздников и транзакционного поведения клиентов. Такой подход дает возможность клиентам получать максимальную выгоду от ежедневных покупок и мотивирует их использовать карты банка для повседневных платежей.

Особое внимание игроки рынка уделяли развитию кобрендинговых программ: банки наращивали партнерства с маркетплейсами и крупными экосистемами. Это не только расширяет возможности для клиентов — они получают кешбэк и дополнительные скидки у партнеров, — но и способствует росту клиентской базы как у банков, так и у партнеров.

По оценке аналитиков ВТБ, во втором полугодии банки будут активнее использовать искусственный интеллект и внедрять игровые механики для более точной персонализации предложений, а также привлечения и удержания клиентов.