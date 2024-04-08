ВТБ выяснил самые редкие и необычные специальности самозанятых

ВТБ проанализировал расчеты бизнеса через переводы по СБП за услуги самозанятых. Чаще всего предприниматели платят им за строительство и ремонт, а в числе самых необычных специалистов − пар-мастера, концертмейстеры, эвалюаторы и грумеры. Средний чек одного платежа за услуги этих редких для самозанятых профессий составляет 8 тысяч руб.

По данным банка, среди самых популярных услуг самозанятых – строительные и ремонтные работы, на них приходится четверть всех переводов. Часто предприниматели приобретают у них различные товары собственного производства (21% транзакций) и арендуют недвижимость (7%). Кроме того, компании привлекают водителей (9%), бухгалтеров и юристов (5%).

В список самых необычных специальностей среди самозанятых входят грумеры − мастера по уходу за животными, пар-мастера − специалисты по проведению банных процедур, эвалюаторы – эксперты по оценке парфюмерных композиций, садовники, концертмейстеры, диджеи и капельдинеры. Привлекают самозанятых для проведения инженерных изысканий, геодезических и археологических работ. А среди оплаченных товаров самозанятых можно встретить березовый сок и муравьиные фермы.

«Предприниматели активно работают с самозанятыми, в том числе благодаря простоте и прозрачности взаимодействия с такими исполнителями. Разрешенные для налогового режима виды деятельности позволяют привлекать специалистов для решения самого широкого круга задач и в любом регионе. В плюсе оказываются все – компании в короткие сроки могут найти нужного профессионала, а у самозанятых есть возможность легально работать сразу с несколькими заказчиками», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

Переводить деньги самозанятым клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ могут в интернет-банке или мобильном приложении по номеру телефона через СБП. Система автоматически проверяет статус получателя и проводит платеж только если он актуален. В 2023 году число пользователей сервиса выросло в 10 раз, а сумма выплат за товары и услуги превысила 1,7 млрд рублей.

Сервис позволяет переводить деньги самозанятым, обслуживающимся в любом банке. Если получатель − клиент ВТБ, то комиссия за такой перевод не взимается. По всем оплатам формируются и сохраняются чеки, а доход самозанятого автоматически регистрируется налоговой.