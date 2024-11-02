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ВТБ выяснил, по каким критериям россияне выбирают жилье

При покупке жилья, в первую очередь, россияне о...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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При покупке жилья, в первую очередь, россияне ориентируются на его местоположение и только потом - на имеющийся бюджет. Реже всего на выбор недвижимости влияют условия кредитования и юридические аспекты, показали результаты опроса* ВТБ.

Каждый третий россиянин наиболее комфортным считает «молодое» вторичное жилье (возрастом 3-10 лет). Еще примерно 30% удобным назвали загородный дом. Комфортность новостроек (до трех лет с момента сдачи дома) отметили 23% опрошенных. И только 15% симпатизирует вторичное жилье (более 10 лет).

При таких плюсах первичной недвижимости, как отсутствие истории, современные планировки и инфраструктура, ее комфортность нивелируется шумом и неудобством во время ремонта у соседей. Именно этот аспект чаще всего называли респонденты в качестве негативной стороны проживания в новостройке (54%). Среди других минусов этих объектов также часто отмечались длительное ожидание завершения строительства (42%) и возможные проблемы с инфраструктурой и коммуникациями (39% и 38% соответственно). Вторичное жилье со сроком сдачи более 10 лет назад около половины опрошенных считают старым и требующим ремонта.

Основным фактором, влияющим на выбор вида недвижимости, выступает ее местоположение. Респонденты могли называть несколько ответов из предложенных и такой вариант выбрали 44% опрошенных ВТБ. На втором месте - бюджет (41%). Далее следуют размер и планировка объекта (33%), инфраструктура и услуги поблизости (32%), состояние и отделка недвижимости (23%), состав семьи (21%), образ жизни (19%) и экологичность (16%). Реже всего на выбор недвижимости, как выяснилось, влияют родственники (10%), условия кредитования (9%) и юридические аспекты (4%).

«В этом году доступность ипотеки – главного финансового инструмента для россиян – существенно снизилась. Тем не менее, покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей или переезде в другой город. В этих случаях занять «выжидательную» позицию не всегда удобно, поэтому клиенты ищут альтернативные варианты. Один из них - так называемые неипотечные сделки, когда жилье приобретается за собственные деньги, без использования кредитных средств банка», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет (в том числе и среди клиентов банка «Открытие») в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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