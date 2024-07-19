Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ выяснил, на что копят россияне

Половина россиянин сейчас создает накопления ради подушки безопасности. Также часто копят на путешествия (38%), на ремонт откладывает каждый третий, а на покупку недвижимости каждый четвертый.

Фото: пресс-служба ВТБ

Подписаться в Telegram

Половина россиянин сейчас создает накопления ради подушки безопасности. Также часто копят на путешествия (38%), на ремонт откладывает каждый третий, а на покупку недвижимости каждый четвертый. Среди наиболее важных финансовых целей, требующих сбережений, россияне выделяют покупку машины (23%), медицинское обслуживание (19%), образование (14%). Еще 9% респондентов копят на пенсию. Такие результаты показал опрос*, проведенный аналитиками ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь».

Большинство опрошенных (60%) отметили, что планируют копить больше во втором полугодии 2024 года. В качестве основной причины для увеличения накоплений респонденты назвали появление новых целей (60%), более четверти упомянули высокие ставки по вкладам, еще 19% сообщили об увеличении доходов.

Наиболее предпочтительными способами накоплений во втором полугодии опрошенные считают вклады (55%) и накопительные счета (53%). В условиях высоких значений главного индикатора денежного рынка – ключевой ставки – доходность по этим инструментам находится на максимальных значениях. Этот способ сбережений становится наиболее популярным среди населения. Например, в 2023 году лишь 29% россиян делали накопления и сберегали средства на счетах и вкладах.

Помимо классических депозитов и накопительных счетов в этом году россиянам стал доступен еще один способ накопить деньги на любую финансовую цель для себя или третьих лиц – программа долгосрочных сбережений. Она позволяет увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства.

Среди наиболее популярных способов инвестирования респонденты выделяют акции (14%), ПИФы и недвижимость (по 13%), драгоценные металлы (10%), облигации (9%).

*Опрос проведен ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь» 8-15 июля по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

«Больших надежд на изменения не возлагают»: чем закончилась история Зиганшина с крановщиком

Новости России

час назад

ВТБ выяснил, на что копят россияне

как прыгают блохи

Новости Казани

день назад

Ринат Билялетдинов отреагировал на слова казанского имама о «побиении женщин»

Интересное в Казани

3 дня назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»

изготовление мебели на заказ по индивидуальным размерам в спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Челнах осудят 39-летнего мастера цеха за смерть 61-летнего коллеги

Новости Татарстана

день назад

Авиасейлс осадил 2 татарстанских девушек

Лонгриды

день назад

«А случится беда, будут вопить»: на дороги Казани выезжает все больше детей-мотоциклистов

Новости Казани

день назад

Полиция ищет казанского блогера Руслана Айсина*

Новости Казани

день назад

В Казани у «Казанькомпрессормаша» при демонтаже здания возник пожар
Новости Казани
6 часов назад

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Новости Казани

час назад

Паша Техник появился в аэропорту Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанская спортсменка взяла золото на чемпионате РФ по тяжелой атлетике

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске авто насмерть сбило лося и вылетело с дороги

Новости Казани

3 часа назад

В Казани произошло ДТП с участием 3 авто
2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани
Новости Казани
час назад

2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани

Новости Казани

4 часа назад

21 мигранта нашли на стройке ЖК в Казани

Новости Казани

5 часов назад

В Казани последнего пациента с ботулизмом перевели в стационар

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ могут собирать до 250 млн рублей туристического налога
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году
В Зеленодольском районе был замечен смерч
Новости Татарстана
час назад

В Зеленодольском районе был замечен смерч