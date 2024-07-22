ВТБ выяснил автопредпочтения жителей ПФО

ВТБ проанализировал статистику выданных автокредитов в первом полугодии и выяснил, что жители Приволжья чаще всего приобретали иномарки. Больше всего зарубежные авто покупали жители Татарстана, а поддержанные - заемщики из Марий Эл.

По данным ВТБ, в январе-июне в ПФО было оформлено более 22 тысяч автокредитов. Из них 74% составили кредиты на покупку автомобилей зарубежного производства. Чаще всего иномарки приобретали жители Татарстана (25%), реже – Мордовии (менее 1%). Самарская область, несмотря на «прямой доступ» к продукции АвтоВАЗа, неожиданно также оказалась в числе предпочитающих иномарки: здесь в первом полугодии только треть заемщиков (34%) направили кредиты на покупку отечественных авто.

По типу приобретаемого автомобиля все регионы ПФО сошлись в предпочтениях. Больше всего жители Приволжья покупали седаны и внедорожники, примерно в равных долях за ними идут хетчбэки и универсалы.

Чаще всего заемщики ПФО приобретали в кредит новые авто: на них пришлось 63% от всех выдач. Из общей региональной тенденции выбиваются жители Марий Эл: это единственный регион в округе, где заемщики отдавали предпочтения подержанным машинам.