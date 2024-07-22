ВТБ выяснил автопредпочтения жителей ПФО
Фото: пресс-служба ПАО ВТБ
ВТБ проанализировал статистику выданных автокредитов в первом полугодии и выяснил, что жители Приволжья чаще всего приобретали иномарки. Больше всего зарубежные авто покупали жители Татарстана, а поддержанные - заемщики из Марий Эл.
По данным ВТБ, в январе-июне в ПФО было оформлено более 22 тысяч автокредитов. Из них 74% составили кредиты на покупку автомобилей зарубежного производства. Чаще всего иномарки приобретали жители Татарстана (25%), реже – Мордовии (менее 1%). Самарская область, несмотря на «прямой доступ» к продукции АвтоВАЗа, неожиданно также оказалась в числе предпочитающих иномарки: здесь в первом полугодии только треть заемщиков (34%) направили кредиты на покупку отечественных авто.
По типу приобретаемого автомобиля все регионы ПФО сошлись в предпочтениях. Больше всего жители Приволжья покупали седаны и внедорожники, примерно в равных долях за ними идут хетчбэки и универсалы.
Чаще всего заемщики ПФО приобретали в кредит новые авто: на них пришлось 63% от всех выдач. Из общей региональной тенденции выбиваются жители Марий Эл: это единственный регион в округе, где заемщики отдавали предпочтения подержанным машинам.
«Вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет и регион проживания клиента. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры – японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал», - прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий.
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