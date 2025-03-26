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ВТБ возобновил ипотеку по двум документам

ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документа...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой. Чтобы воспользоваться программой, клиентам потребуется внести не менее 40% от стоимости недвижимости, при этом итоговая процентная ставка для них будет на 1 процентный пункт выше по сравнению с базовыми ставками банка (за исключением программ с господдержкой, по которым ставки не меняются).

«Мы возобновляем ипотеку по двум документам, чтобы помочь клиентам быстрее решить жилищный вопрос. Понимая, что полный пакет документов не всегда доступен, мы предлагаем упрощенный вариант, соблюдая при этом баланс между доступностью ипотеки и качеством кредитного портфеля в соответствии с рекомендациями регулятора», - отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Реализуя ипотеку по двум документам, ВТБ будет применять расширенный подход к расчету показателя долговой нагрузки клиентов. При определении дохода потенциального заемщика банк будет использовать данные статистики Росстата по месту регистрации клиента. Дополнительно будет учитываться получение клиентом зарплаты или других выплат на счет в ВТБ. Такой подход, по оценке банка, позволит точнее оценить платежеспособность клиентов. Дополнительными инструментами управления рисками в условиях консервативной риск-политики, рекомендованной Банком России, являются повышенные первый взнос и процентная ставка по программе.

Ранее ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, по рыночным ипотечным программам банк снизил ставки на 0,5-1 процентный пункт, а также смягчил требования к первоначальному взносу: теперь зарплатные клиенты могут оформить кредит с первым взносом от 20%, для остальных заемщиков минимальный взнос составляет 30%.

Ипотека по “двум документам” (без подтверждения дохода):
Полная стоимость кредита 28,949% – 37,172%
Ставка 29,80% годовых действует при условии комплексного страхования и первом взносе от 40,1%.
Программа на покупку строящегося и готового жилья.

Сумма кредита — до 100 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.
Условия действительны с 25 марта 2025 г. до даты изменения банком условий кредитования.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.
Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

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