Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ: во втором полугодии россияне перенаправят до 380 млрд рублей с ипотеки на вклады

Во втором полугодии после очередного повышения ...

Фото: пресс-служба ВТБ

Подписаться в Telegram

Во втором полугодии после очередного повышения ключевой ставки Центральным банком рыночные ставки и по депозитам, и по кредитам продолжают расти. Часть клиентов в этих условиях предпочитает отложить покупку недвижимости и разместить свои накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вклады. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть 380 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Клиенты ВТБ за первое полугодие уже получили в виде процентного дохода по депозитам и накопительным счетам более 400 млрд рублей. Большую часть средств с закрывающихся вкладов они переразместят на новые депозиты, ставки по которым продолжают расти. Кроме того, многие отложат решение своего жилищного вопроса, принимая во внимание заградительный рост ставок по ипотечным программам. Ожидаем, что во втором полугодии порядка 380 млрд рублей россияне перенаправят с возможного первоначального взноса по ипотеке на вклады и накопительные счета. Суммарный приток новых денег с ипотеки на вклады, по нашим оценкам, в этом году составит 403 млрд», – сказал Георгий Горшков.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом населения. С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 1,6 трлн рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 23%, и общий портфель классических сбережений в национальной валюте на конец июля достиг 8,5 трлн.

Максимальная доходность по вкладу в ВТБ достигает 19,1%, по накопительному счету – 20%. В среднем на одном депозите клиенты массовой розницы держат в ВТБ порядка 550 тыс. рублей, на накопительном счете – 345 тыс. Продуктовые предложения ВТБ с максимальными ставками доступны клиентам «Открытия», которым до конца этого года предоставляется онлайн-переход в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

установка сеток на вентиляцию

Новости Татарстана

21 час назад

Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

Интересное в Казани

3 дня назад

Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и минусы строительства дома самостоятельно и с застройщиком

ремонт подсветки тв самсунг в Москве

Новости Татарстана

день назад

Как выбрать идеальный арбуз?

Новости Татарстана

21 час назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Новости Татарстана

17 часов назад

Ипотечные реалии Казани: как доход влияет на мечты о жилье

Новости Татарстана

17 часов назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Татарстана

день назад

Доступная медицина: специальный транспорт для пожилых граждан
Новости Казани
2 дня назад

«Я легендарный бомж»: Сергей Рычков посетил «Приют Человека» в Казани

58-летний Сергей Рычков из Перми уже более 30 л...

Новости Казани

17 минут назад

В Царицыно мужчина забрался в дом и украл 5 тысяч евро

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград

Новости Казани

3 часа назад

В 80 лет умерла режиссер театра кукол «Экият» Людмила Дьяченко
В казанском кафе "Вечерний Баку" гости подралис...
Новости Казани
32 минуты назад

В казанском кафе "Вечерний Баку" гости подрались с сотрудниками

Новости Татарстана

17 часов назад

Велодевичник в Казани: 10 лет красоты и дружбы на велосипедах

Новости Татарстана

17 часов назад

Трехдневные выходные в Татарстане: празднуем День республики!

Новости Татарстана

21 час назад

Кот Симба: новый сотрудник Московского зоопарка
Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского Севера, дикую природу и фестивальную жизнь на Имандре
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустила рейс из Казан...
Новости Казани
2 часа назад

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустила рейс из Казани в Ташкент