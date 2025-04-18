ВТБ внедрил российское решение для сканирования документов

ВТБ развернул российскую систему веб-сканирования и обработки документов, разработанную Т1 Иннотех (входит в ИТ-холдинг Т1). Сегодня ей пользуются около 10 тыс. сотрудников банка в головном офисе и в подразделениях сети. C помощью решения уже отсканировано около 10 млн листов документов, используемых в различных процессах: от открытия счетов до кредитования.

Решение «Библиотека сканирования» является компонентом «Цифровой банковской платформы», зарегистрированной в реестре отечественного ПО. Оно позволяет банку эффективнее работать с большими массивами данных, быстро переводя бумажные документы в цифровой формат.

Помимо оцифровки, система позволяет быстро размещать документы на электронных носителях во внутренних хранилищах банка. Благодаря ее внедрению ВТБ оказывает клиентам максимально бесшовный сервис, что особенно важно для юридических лиц, оперирующих массивами документов.

Система веб-сканирования интегрирована в интеллектуальный архив ВТБ, который обеспечивает надежное хранение, легкий доступ и удобную работу с документами на каждом этапе их использования.

Решение превосходит иностранные аналоги по нескольким параметрам. Во-первых, система способна оптимально и быстро создавать PDF-файлы до 10 000 страниц. Во-вторых, она работает на операционной системе Linux. В-третьих, сервис позволяет работать не только с документами в формате PDF, GIF, JPEG, но и с любыми другими форматами, включая Word и Excel, что значительно упрощает, как сканирование документов, так и их обработку. В целом внедрение системы позволило ВТБ значительно упростить и ускорить рабочие процессы, повысить производительность сотрудников и сократить операционные издержки, что в конечном счете положительно сказывается на стоимости продуктов и услуг для клиента банка.