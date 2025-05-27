ВТБ внедрил одну из крупнейших в России платформ данных на основе отечественных технологий Arenadata

ВТБ завершил основной этап внедрения платформы данных на базе российских решений Arenadata. Она объединила информацию из ключевых информационных систем ВТБ в единое пространство и обеспечила централизованное хранение, обработку и аналитику данных по всем направлениям бизнеса. Платформа также поддерживает взаимодействие с государственными органами и регуляторами.

«Это решение стало ядром цифровой трансформации ВТБ, на основе которого финансовый департамент создал более двух десятков приложений управления банком и финансами для глобальных бизнес-линий», — сообщила Наталья Сурова, руководитель финансового департамента — вице-президент ВТБ.

В разработке и внедрении платформы приняли участие более двух тысяч специалистов из разных городов России, работавших в составе 250 команд. Технологическим ядром платформы являются три основных компонента:

Централизованное хранилище — аналитическая распределенная система управления базами данных (СУБД) на базе технологии Arenadata DB (ADB) для поддержки аналитических сценариев, требовательных к тяжелым вычислениям;

Озеро данных — экосистема для хранения, обработки и анализа больших данных на базе технологии Arenadata Hadoop (ADH);

Оперативное хранилище — единая точка входа для данных, обеспечивающая их первичную обработку и загрузку в другие компоненты платформы.

«Объем данных, обрабатываемых на платформе, превышает 10 петабайт, а общий объем кода составил более 46 миллионов строк. Для обеспечения стабильной работы было подготовлено и успешно пройдено свыше 2,1 миллиона тест-кейсов. На платформе функционируют более 300 моделей искусственного интеллекта. Среди ключевых решений — автоматизация скоринга клиентов, взаимодействие с бюро кредитных историй, формирование клиентских справок и выписок, обработка запросов регуляторов, антифрод- и AML-проверки, а также CRM-кампании», — отметил Никита Рыбченко, старший вице-президент, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем ВТБ.

«Единая архитектура платформы интегрирует централизованное хранилище, озеро данных и оперативный слой, предоставляя ВТБ мощный аналитический инструментарий для работы с большими данными, машинного обучения и принятия стратегических решений», — подчеркнул Павел Ишков, директор по работе с ключевыми заказчиками Arenadata.

15 мая 2025 года программа «Модернизация платформы данных», в рамках которой реализованы проекты, стала победителем премии Data Award 2025 в номинации «За внедрение импортонезависимого решения». Кроме того, проекты создания платформы данных и ее компонентов отмечены 23 призами различных премий и конкурсов, включая национальную премию «Приоритет: Цифра», «Проект года GlobalCIO» и Национальную банковскую премию.

Основными задачами развития платформы на ближайшие два года являются завершение интеграции с рядом систем-источников данных корпоративного бизнеса и развитие бизнес-функциональности для продвинутой аналитики и управленческой отчетности.