ВТБ: в среднем 100 тысяч рублей жители ПФО потратили на летний отдых в этом году

По результатам опроса* ВТБ, средние траты жителей ПФО на отпуск летом 2024-го года не превышали 100 тысяч рублей на одного члена семьи. 28% опрошенных потратили до 30 тысяч рублей, еще 20% - от 30 до 100 тысяч рублей. Больше половины опрошенных отметили, что отпуск оправдал или превзошел их ожидания, а самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и другие крупные российские города.

61% жителей Приволжского федерального округа побывали этим летом в отпуске, в основном, запланированном (53%). Отказаться от летнего отпуска пришлось 14%, еще 24% ответили, что пойдут в отпуск в другое время года.

Чаще всего жители ПФО проводили отпуск дома (23% опрошенных) и на даче (19%). Среди популярных направлений для поездок в этом году Москва, Санкт-Петербург и другие крупные российские города (14%), курорты Краснодарского края (10%), а также Крым (5%). За границей – в Турции, Египте, ОАЭ побывали 5%. На Кавказе или на Байкале – по 3% и 2% респондентов соответственно.

В большинстве случаев отпуск оправдал (36%), либо превзошел ожидания (20%). Лишь 6% отметили, что отпуск был хуже, чем им бы хотелось.

28% опрошенных потратили на отпуск летом 2024-го до 30 тысяч рублей на одного члена семьи, еще 20% - от 30 до 100 тысяч рублей. Траты 7% жителей ПФО составили в среднем от 100 до 200 тысяч рублей. Еще 2% заплатили за путешествие более 200 тысяч рублей, а 4% признались, что отдыхали за чужой счет.

Около трети жителей ПФО (35%) отметили увеличение затрат на отпуск текущим летом по сравнению с прошлым годом: у 17% расходы значительно выросли, еще 18% рассказали о незначительном увеличении трат. 12% опрошенных потратили на отдых столько же, сколько и годом ранее, у 12% расходы на летний отдых сократились.

*Опрос проведен ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.