ВТБ: в марте выдачи автокредитов в России выросли на 30%

В марте российский рынок автокредитования обновил рекорд предыдущего месяца. По оценке ВТБ, в этот период российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей максимальные в истории 220 млрд* рублей. Это почти на 30% превышает итоги февраля и более чем в два раза – прошлогоднего марта. ВТБ обеспечил четвертую часть прироста рынка, предоставив клиентам автокредиты на 56,5 млрд рублей.

Всего за январь-март россияне получили на покупку автомобилей свыше 520 млрд рублей – в два раза больше, чем год назад. В ВТБ в первом квартале автокредиты получили 88,6 тысяч заемщиков на 120,6 млрд рублей. Результат в 4,8 раза по количеству и более чем в пять раз по объему превысил итоги за сопоставимый период 2023 года.

Каждую пятую сделку банк провел в Москве и области, где клиенты оформили автокредиты почти на 30 млрд рублей. В тройку регионов-лидеров по активности заемщиков также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью (ок. 6,3 тыс. сделок на 9,5 млрд рублей) и Ростовская область (5,7 тыс. сделок на 9,2 млрд рублей).

Основной спрос заемщиков по-прежнему сфокусирован на рынке машин с пробегом, в то же время на фоне наполнения авторынка новыми брендами растет доля новых транспортных средств. По итогам марта в структуре выдач ВТБ на подержанные авто пришлось 69% против 74% в начале года. Наибольший интерес заемщиков, предпочитающие машины с пробегом вызывают корейские и российские бренды. Клиенты, приобретающие новые авто, чаще делают выбор в пользу китайских машин.

Другой банк группы ВТБ – РНКБ - в марте выдал свыше 300 кредитов на приобретение автомобилей более чем на 450 млн рублей, что на 20% по количеству и 30% по объему превышает результат февраля. Всего в первом квартале 2024 года РНКБ выдал около 760 автокредитов на 1 млрд рублей (рост к сопоставимому периоду 2023 года на 50% по количеству и на 75% - по объему). Основным спросом клиентов в Крыму в январе-марте пользовались новые машины (около 55% сделок).

«В первом квартале спрос россиян на автокредиты стал максимально высоким в истории рынка. В январе-феврале катализаторами выступили сезонные акции и скидки на новые автомобили, которые в этом году были гораздо привлекательнее, чем обычно. Интерес клиентов подогревали и совместные программы банков и производителей за счет возможности получить низкую ставку и первый взнос. В марте мощный импульс рынок получил на фоне ожидаемого роста цен из-за новых условий начисления утильсбора: многие заёмщики спешили провести сделку до вступления их в силу. На этом фоне рынок автокредитования установил новый рекорд по выдачам, которые, по нашей оценке, составили порядка 220 млрд рублей. Локомотивом сегмента по-прежнему выступает ВТБ. За три месяца года доля банка по объему выдач автокредитов, по нашей оценке, увеличилась более чем на 0,7 пп и по итогам марта превысила 25,9%», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

Он добавил, что с учетом высокой концентрации спроса клиентов в первом квартале в ближайшие месяцы рынок автокредитования может «остудиться». Тем не менее, постепенное восстановление авторынка, развитие совместных программ банков и производителей, господдержка, а также ужесточение риск-политики по необеспеченным потребительским кредитам, которая сместила спрос физлиц в сторону залоговых инструментов, по итогам 2024 года обеспечат сегменту новый рекорд.

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* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.