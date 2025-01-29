ВТБ в феврале запустит сервис самозапретов для борьбы с мошенниками

Пользователи ВТБ Онлайн в феврале смогут настроить самоограничения на операции в приложении и интернет-банке. Это позволит им исключить несанкционированное оформление кредита, досрочное снятие денег с вклада, переводы и т.д. Так клиенты смогут минимизировать риски мошенничества.

«Мошенничество остается «бичом» современного финансового рынка, но теперь у каждого клиента ВТБ будет возможность защитить себя самостоятельно заранее. Новый сервис позволит усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне. Первые опции появятся в ВТБ Онлайн уже в феврале: клиент сможет настроить запрет на снятие наличных по QR в банкоматах. В первом квартале будет реализован функционал по ограничению со сбережениями и кредитами, а все остальные опции будут доступны до конца первого полугодия», – заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Благодаря новому сервису клиенты смогут настраивать ограничения на онлайн-операции по четырем основным направлениям: кредиты, сбережения, платежи и переводы. В приложении будет доступна полная блокировка оформления кредитов онлайн, чтобы исключить риск мошенничества. Также можно ограничить отдельные продукты – настроить запрет на автокредитование или кредиты наличными.

У клиента будет опция запретить досрочное закрытие вклада с последующим выводом средств с депозитных счетов через онлайн-каналы или установить специальные условия для таких операций, например, подтверждение по биометрии. Гибкая настройка ограничений на расходные операции в дальнейшем станет доступна для всех типов платежей и переводов: можно будет ограничить или запретить проведение определенных типов транзакций, например, по конкретным категориям (переводы за рубеж, крупные суммы) или по заранее заданным лимитам.

Клиентам также станет доступна настройка приоритетного способа подтверждения операций через опции, недоступные мошенникам – по NFC (с прикладыванием карты к телефону) или по биометрии. Снять самоограничения можно будет в любом отделении банка.

Справка:

C 1 марта у физических лиц появляется законодательно закрепленная возможность устанавливать запрет на выдачу необеспеченного кредита через портал Госуслуг и с 1 марта по 1 сентября 2025 г. (в зависимости от региона) – через многофункциональные центры с хранением этих данных в кредитной истории заемщика. ВТБ принимает участие в тестировании этого механизма и активно работает над внедрением необходимых изменений в соответствии с новым законодательством.