Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ в феврале запустит сервис самозапретов для борьбы с мошенниками

Пользователи ВТБ Онлайн в феврале смогут настро...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

Пользователи ВТБ Онлайн в феврале смогут настроить самоограничения на операции в приложении и интернет-банке. Это позволит им исключить несанкционированное оформление кредита, досрочное снятие денег с вклада, переводы и т.д. Так клиенты смогут минимизировать риски мошенничества.

«Мошенничество остается «бичом» современного финансового рынка, но теперь у каждого клиента ВТБ будет возможность защитить себя самостоятельно заранее. Новый сервис позволит усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне. Первые опции появятся в ВТБ Онлайн уже в феврале: клиент сможет настроить запрет на снятие наличных по QR в банкоматах. В первом квартале будет реализован функционал по ограничению со сбережениями и кредитами, а все остальные опции будут доступны до конца первого полугодия», – заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Благодаря новому сервису клиенты смогут настраивать ограничения на онлайн-операции по четырем основным направлениям: кредиты, сбережения, платежи и переводы. В приложении будет доступна полная блокировка оформления кредитов онлайн, чтобы исключить риск мошенничества. Также можно ограничить отдельные продукты – настроить запрет на автокредитование или кредиты наличными.

У клиента будет опция запретить досрочное закрытие вклада с последующим выводом средств с депозитных счетов через онлайн-каналы или установить специальные условия для таких операций, например, подтверждение по биометрии. Гибкая настройка ограничений на расходные операции в дальнейшем станет доступна для всех типов платежей и переводов: можно будет ограничить или запретить проведение определенных типов транзакций, например, по конкретным категориям (переводы за рубеж, крупные суммы) или по заранее заданным лимитам.

Клиентам также станет доступна настройка приоритетного способа подтверждения операций через опции, недоступные мошенникам – по NFC (с прикладыванием карты к телефону) или по биометрии. Снять самоограничения можно будет в любом отделении банка.

Справка:
C 1 марта у физических лиц появляется законодательно закрепленная возможность устанавливать запрет на выдачу необеспеченного кредита через портал Госуслуг и с 1 марта по 1 сентября 2025 г. (в зависимости от региона) – через многофункциональные центры с хранением этих данных в кредитной истории заемщика. ВТБ принимает участие в тестировании этого механизма и активно работает над внедрением необходимых изменений в соответствии с новым законодательством.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Из Казани в Китай: история сноубордиста, покорившего восточные склоны

Новости России

57 минут назад

ВТБ: процентные доходы россиян в 2025 году могут достичь рекордных 9 трлн рублей

сколько стоит потравить клопов в квартире в москве

Не у нас

23 часа назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Новости России

2 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

ремонт шиферной крыши в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани продают самодельный спорткар за 7,5 млн рублей

Новости Казани

день назад

В ТЦ «Парк Хаус» в Казани эвакуируют людей

Не у нас

9 часов назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Не у нас

день назад

В Костомукше продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов

Не у нас

22 часа назад

В «Газпроме» хотят повысить цены на газ для населения
Новости Казани
3 дня назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбуно...

Новости Татарстана

57 минут назад

При столкновении 2 авто татарстанка прикусила язык

Новости Казани

час назад

Кинувшего жителей Казани турагента отправили в СИЗО до 28 марта

Новости Татарстана

2 часа назад

Поел огурцов и скрылся: Жителей Альметьевска обворовали, когда они спали

Не у нас

2 часа назад

В Белгородской области при атаке дрона погибли женщина и 2-летний ребенок
В Татарстане может появиться стриминговая платф...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане может появиться стриминговая платформа

Не у нас

3 часа назад

Браконьер убил 3 инспекторов Лесхоза в Калужской области и сжег их машину

Новости Татарстана

3 часа назад

Глава Администрации Раиса Татарстана: публикация атак БПЛА играет на руку врагу

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане до конца 2025 года мигрантам запретили работать в такси и охране
Новые мясные блюда в первом халяльном Стейк-каф...
Интересное в Казани
6 дней назад

Новые мясные блюда в первом халяльном Стейк-кафе России: рассказываем про обновленное специальное меню ИTLE