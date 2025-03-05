ВТБ: в феврале продажи ипотеки в России снизились более чем на треть

По предварительным оценкам ВТБ, в феврале российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 210 млрд рублей. Это более чем на треть меньше, чем в феврале 2024 года, но в 1,6 раза выше, чем в январе 2025 года.

Основной драйвер роста – программы господдержки, на которые пришлось около 70% от общего числа сделок. Самая популярная программа "семейная" – по ней в феврале на рынке в целом было оформлено 6 из 10 кредитов.

ВТБ во второй месяц 2025 года провел 8,4 тысячи ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 млрд рублей. Это примерно сопоставимо с февралем 2024 года, но более чем вдвое превышает результат января. Как и в целом по рынку, наиболее востребована в банке "семейная ипотека": в феврале ею воспользовались 6,6 тысяч клиентов ВТБ, получив почти 35 млрд рублей.

Лидерами по объему ипотечных сделок в ВТБ в феврале стали Москва и Московская область (12,2 млрд рублей), Краснодарский край (2,8 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,3 млрд рублей).