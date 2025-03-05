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ВТБ: в феврале продажи ипотеки в России снизились более чем на треть

По предварительным оценкам ВТБ, в феврале росси...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По предварительным оценкам ВТБ, в феврале российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 210 млрд рублей. Это более чем на треть меньше, чем в феврале 2024 года, но в 1,6 раза выше, чем в январе 2025 года.

Основной драйвер роста – программы господдержки, на которые пришлось около 70% от общего числа сделок. Самая популярная программа "семейная" – по ней в феврале на рынке в целом было оформлено 6 из 10 кредитов.

ВТБ во второй месяц 2025 года провел 8,4 тысячи ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 млрд рублей. Это примерно сопоставимо с февралем 2024 года, но более чем вдвое превышает результат января. Как и в целом по рынку, наиболее востребована в банке "семейная ипотека": в феврале ею воспользовались 6,6 тысяч клиентов ВТБ, получив почти 35 млрд рублей.

Лидерами по объему ипотечных сделок в ВТБ в феврале стали Москва и Московская область (12,2 млрд рублей), Краснодарский край (2,8 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,3 млрд рублей).

«Прирост ипотечных продаж по сравнению с январем – сезонное явление, поэтому о кардинальном изменении ситуации говорить не приходится. Год к году сегмент жилищного кредитования по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику. Несмотря на наблюдаемое снижение рыночных ставок, они остаются очень высокими, поэтому тренд по «охлаждению» спроса продолжится. Реального оживления спроса можно ждать не раньше 2026 года, когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

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