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ВТБ: в 2025 году россиянам выплатят до 500 млрд рублей кешбэка

По прогнозам ВТБ, в 2025 году банки выплатят по...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По прогнозам ВТБ, в 2025 году банки выплатят пользователям своих программ лояльности от 400 до 500 млрд рублей, что может стать рекордным показателем для российских потребителей. Сам ВТБ планирует в этом году удвоить число активных пользователей программы лояльности и сумму выплат кешбэка. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценке ВТБ, в этом году банки продолжат активное развитие программ лояльности, стимулируя транзакционную активность пользователей. Чем выше активность клиента – тем больший размер вознаграждения он может получить.

«Ключевым трендом на рынке в этом году станет усиление конкуренции: банки будут не только активно повышать размер кешбэка, но и запускать персональные предложения и акции для удержания пользователей. Это позволит предлагать услуги и продукты, максимально соответствующие потребностям клиента», – отметил Георгий Горшков.

Еще одним важным направлением станет геймификация. Банки будут предлагать акции и конкурсы, которые позволят клиентам в игровой форме выбирать дополнительные категории для получения кешбэка или зарабатывать повышенный процент. Такой подход повысит уровень вовлеченности клиентов и увеличит их транзакционную активность.

Кроме того, в 2025 году ожидается активное создание партнерских проектов между банками и различными сервисами, такими как доставка, транспорт, онлайн-магазины и другие популярные направления. Подобные интеграции позволят клиентам получать кешбэк не только за использование банковских продуктов, но и за покупки у партнеров.

«Кешбэк остается важнейшим инструментом для привлечения и удержания клиентов. Несмотря на все вызовы рынка, банки продолжат наращивать инвестиции в свои программы лояльности, разрабатывая новые проекты и увеличивая выплаты. ВТБ в этом году готовит для клиентов несколько флагманских проектов, которые позволят получать от ежедневных операций еще больше – причем «живыми» рублями», – добавил Георгий Горшков.

По его словам, после обновления программы лояльности в мае прошлого года сумма выплат рублевого кешбэка клиентам ВТБ удвоилась по сравнению с 2023 годом, когда банк выплачивал его мультибонусами. Кроме того, в 2024 году количество участников программы лояльности увеличилось вдвое. В ВТБ ожидают, что тренд сохранится, и в 2025 году банк удвоит и количество пользователей программы лояльности, и сумму выплат кешбэка.

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