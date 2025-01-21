ВТБ: в 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырос всего на 2%

По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составили около 530 млрд рублей, что всего на 2% выше результата 2023 года. Годом ранее этот сегмент рынка продемонстрировал четырехкратный прирост продаж. Существенное сокращение темпов произошло в результате изменения господдержки и выросших рыночных ставок.

Рынок кредитования ИЖС, как и в целом сегмент ипотеки, стал «охлаждаться» с третьего квартала. Тогда перестала работать программа массовой господдержки, а по «семейной» и IT-ипотеке сузился круг потенциальных заемщиков и было введено требование проводить все расчеты только по договору подряда с эскроу. Сдерживающим фактором выступила и стоимость рыночных кредитов, которая увеличилась вслед за ключевой ставкой.

За июль-сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% кредитных средств меньше, чем в предыдущие три месяца. В четвертом квартале «охлаждение» спроса ускорилось: по оценке ВТБ, в этот период продажи ипотеки на ИЖС сократились почти в 1,5 раза к третьему кварталу.

ВТБ по итогам 2024 года предоставил клиентам более 12,4 тысяч кредитов на ИЖС и готовые дома, общий объем сделок составил более 70 млрд рублей – на 15% меньше, чем годом ранее. Примерно 8 из 10 кредитов заемщики получили на покупку готовых домов. Из-за более выгодных ставок в основном клиенты оформляли ипотеку с господдержкой – прежде всего, «семейной». В ВТБ доля этой программы в выдачах кредитов на ИЖС составила 50%, на готовые дома – примерно треть. Средний «чек» по итогам года остался на примерно сопоставимом с 2023 годом уровне, составив 5,8 млн рублей при получении средств на самостоятельное строительство и 5,6 млн – на готовые дома.