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ВТБ: в 2024 году продажи розничных кредитов на рынке снизятся на 10%

В 2024 году россияне оформят розничные кредиты более чем на 14,5 трлн рублей, что на 10% ниже итогов 2023 года.

Фото: пресс-служба ВТБ

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В 2024 году россияне оформят розничные кредиты более чем на 14,5 трлн рублей, что на 10% ниже итогов 2023 года. Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) по-прежнему будет превышать продажи кредитов наличными. Такой прогноз* в ходе ПМЭФ-2024 озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценке ВТБ, драйвером развития рынка в 2024 году станет залоговое кредитование – ипотека и автокредиты. Объем их продаж к концу года достигнет 7,8 трлн рублей против 6,7 трлн по потребительским кредитам. При этом максимальный объем кредитных продаж придется на май и июнь – в оба месяца они превысят 1,3 трлн рублей. Затем ожидается снижение спроса вплоть до декабря, когда он традиционно вырастет в силу сезонности.

В этом году россияне оформят ипотеку на 5,3-5,4 трлн рублей, что на треть ниже результатов прошлого года. Активность заемщиков с начала года связана с возможным завершением 1 июля программы господдержки-2020. После этого во втором полугодии рынок жилищного кредитования начнет «охлаждаться». Ожидается, что меры поддержки ипотечных заемщиков станут более адресными. Объем продаж автокредитов, по прогнозам банка, в этом году на 60% превысит значения 2023 года и достигнет 2,4 трлн рублей.

В сегменте кредитования наличными общий объем продаж достигнет 6,7 трлн рублей, что немного уступит показателям прошлого года. Снижение будет связано с изменением риск-политики регулятора в этом сегменте – ростом макропруденциальных надбавок и снижением лимитов, а также ужесточением требований к резервированию кредитов.

«В первом полугодии потребительская активность россиян растет сопоставимыми к прошлому году темпами. С начала года розничное кредитование показало положительную динамику, достигнув по итогам мая результатов первых пяти месяцев прошлого года – 5,7 трлн рублей, из которых 1 трлн приходится на ВТБ. По итогам года мы ожиданием общерыночного снижения спроса на розничные кредиты на 10% к итогам 2023 года. На динамику в первую очередь повлияют завершение части ипотечных госпрограмм, а также высокая ключевая ставка и ужесточение риск-политики ЦБ. Одновременно будет расти спрос на депозиты и накопительные счета – рынок розничных пассивов вырастет в этом году почти на четверть, поэтому модель финансового поведения клиентов останется сберегательной», – заявил Георгий Горшков.

По оценке ВТБ, объем общерыночного портфеля кредитов физлиц за год может вырасти на 12-14% и приблизится к 40 трлн рублей. Больше половины портфеля придется на ипотеку.

*Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования

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