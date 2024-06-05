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ВТБ увеличил выдачи розничных кредитов на 20%

ВТБ за первые пять месяцев года выдал более 1 трлн рублей в рамках кредитования розничных клиентов, что почти на 20% больше результатов аналогичного периода прошлого года.

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ за первые пять месяцев года выдал более 1 трлн рублей в рамках кредитования розничных клиентов, что почти на 20% больше результатов аналогичного периода прошлого года. Основными драйверами роста стали ипотека, спрос на которую увеличился на 30%, а также автокредиты, по которым ВТБ лидирует на рынке и по объему продаж, и по портфелю. Об этом в рамках ПМЭФ-2024 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Объем продаж ипотеки превысил 530 млрд рублей – с начала года ее оформили свыше 100 тысяч клиентов ВТБ. Выдачи кредитов наличными составили 300 млрд рублей, заняв около трети в общем объеме продаж. В автокредитовании заемщики провели почти 175 тысяч сделок на 240 млрд рублей – это кратно превышает результат за 5 месяцев 2023 года. Сегодня ВТБ выдает каждый четвертый автокредит в России и по объему сделок уже десять месяцев подряд является лидером автокредитования на российском рынке. С начала года ВТБ нарастил портфель автокредитов более чем на 50%, доведя его по итогам мая почти до 428 млрд рублей, что обеспечило ему первое место в сегменте.

В мае ВТБ выдал 268 тысячи розничных кредитов на 286 млрд рублей, что на треть превосходит результат аналогичного месяца прошлого года по объему и на 26% – по количеству. Почти половина (140 млрд рублей) пришлась на ипотеку, 81 млрд рублей – на кредиты наличными и 65 млрд рублей – на автокредиты.

«По результатам мая мы ожидаем увеличения спроса на розничные кредиты на 8% к апрелю этого года и на треть к маю 2023 года. По нашим оценкам, общерыночный объем кредитных продаж по итогам мая достигнет 1,3 трлн рублей, что сопоставимо с результатами прошлого года. Динамика обусловлена вниманием клиентов к возможному завершению госпрограмм и традиционным возобновлением кредитной активности в преддверии летнего сезона. Развитие рынка во втором полугодии во многом будет зависеть от решения правительства по ипотечным госпрограммам, регулирования необеспеченных кредитов со стороны ЦБ и дальнейшего развития субсидированных программ автопроизводителей», – отметил Георгий Горшков.

Общий объем портфеля кредитов физлиц в ВТБ с начала года вырос на 11,5% и на конец мая достиг уровня 6,8 трлн рублей, из которых 4,4 трлн приходится на ипотеку, 1,8 трлн на кредиты наличными, 400 млрд на автокредиты и 200 млрд на кредитные карты.

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