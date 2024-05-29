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ВТБ увеличил прибыль до 200 млрд за 4 месяца

В апреле группа ВТБ заработала 81,0 млрд рублей, чистая прибыль за четыре месяца составила 203,4 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 42,5% и 27,4% соответственно

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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В апреле группа ВТБ заработала 81,0 млрд рублей, чистая прибыль за четыре месяца составила 203,4 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 42,5% и 27,4% соответственно, сообщил Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор Банка ВТБ.

«Мы достигли высокого уровня прибыльности на фоне активного роста бизнеса: в апреле кредитный портфель вырос на 1,3% (на 6,8% с начала года), привлечения от клиентов – на 4,5% (на 7,7% с начала года). Таком образом, на фоне сложной операционной среды и высоких процентных ставок, создающих давление на чистую процентную маржу, группа ВТБ выполняет и перевыполняет показатели, заложенные в трёхлетней стратегии, показывая уверенный рост бизнеса и активной клиентской базы и демонстрируя стабильный уровень рентабельности капитала, превышающий целевые показатели», - сказал топ-менеджер.

Также финансовый директор высказался о денежно-кредитной политике.

«Ставка ЦБ помогла сбить инфляцию с уровней 11% до уровня 6-7%, но ее сила пока недостаточна для достижения прогноза ЦБ, который на конец этого года составляет в самом крайнем правом диапазоне 4,8%.
Я бы поднимал ключевую ставку до уровня 17-18% и менял бы на трехлетку как минимум значение высокой двухзначной ставки в прогнозном периоде как инструмент правильной коммуникации, что нам ждать от денежно-кредитной политики.
Чем раньше экономика и все экономические агенты поймут, а коммуникация Центрального банка имеет огромное значение, что мы долгое время, годами, может быть, пятилетиями не придем обратно в ситуацию однозначной процентной ставки, это поможет правильному якорению инфляционных ожиданий, изменению рационального экономического поведения агентов», - сказал Дмитрий Пьянов.

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