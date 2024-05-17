ВТБ ускорил свою доставку в полтора раза
Фото: пресс-служба ВТБ
В апреле 60% клиентов ВТБ, заказавших доставку банковских продуктов и услуг, получили их менее чем за 24 часа. С начала месяца скорость работы выездного сервиса выросла в 1,5 раза. В мегаполисах и крупных городах стандартная доставка уже колеблется от 30 минут до нескольких часов, опережая показатели лидеров рынка.
На скорость выездного сервиса оказывают влияние несколько ключевых факторов. В первую очередь, это география его работы. С начала года количество городов, где клиенты ВТБ могут воспользоваться услугами курьеров, выросло со 149 до 504. Это означает, что заказать доставку банковских продуктов ВТБ потенциально могут уже более 80 млн россиян.
Во-вторых, это рост числа специалистов выездного сервиса банка. На сегодняшний день доставкой финансовых продуктов в ВТБ уже занимается 1 тысяча человек, до конца года этот показатель удвоится. Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 100 тыс. заявок на курьерские услуги.
Клиенты ВТБ могут заказать кредитные, дебетовые и зарплатные карты, а также платежные стикеры. На встрече выездные менеджеры помогают оформить кредитные и сберегательные продукты, настроить цифровые сервисы и проконсультировать по всем вопросам обслуживания. Оставить заявку на доставку можно на сайте банка, в ВТБ Онлайн или в контакт-центре. Услуга предоставляется бесплатно.
«Выездной сервис ВТБ является одним из ключевых звеньев во взаимодействии с нашими клиентами. Необходимость лично посещать офисы возникает далеко не всегда, и здесь на помощь приходит служба доставки. Услугами курьеров ВТБ уже сегодня могут воспользоваться жители более 500 населенных пунктов России. С начала года скорость работы выездного сервиса выросла в 1,5 раза. Два из трех обращений клиентов мы уже отрабатываем за 24 часа. К концу 2026 года услугами выездных менеджеров смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тыс. городах и поселках. К этому времени для 80% пользователей курьерская доставка заказанных продуктов и сервисов будет доступна менее чем за сутки», – отметил Василий Палаткин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания.
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