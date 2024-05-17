ВТБ ускорил свою доставку в полтора раза

В апреле 60% клиентов ВТБ, заказавших доставку банковских продуктов и услуг, получили их менее чем за 24 часа. С начала месяца скорость работы выездного сервиса выросла в 1,5 раза. В мегаполисах и крупных городах стандартная доставка уже колеблется от 30 минут до нескольких часов, опережая показатели лидеров рынка.

На скорость выездного сервиса оказывают влияние несколько ключевых факторов. В первую очередь, это география его работы. С начала года количество городов, где клиенты ВТБ могут воспользоваться услугами курьеров, выросло со 149 до 504. Это означает, что заказать доставку банковских продуктов ВТБ потенциально могут уже более 80 млн россиян.

Во-вторых, это рост числа специалистов выездного сервиса банка. На сегодняшний день доставкой финансовых продуктов в ВТБ уже занимается 1 тысяча человек, до конца года этот показатель удвоится. Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 100 тыс. заявок на курьерские услуги.

Клиенты ВТБ могут заказать кредитные, дебетовые и зарплатные карты, а также платежные стикеры. На встрече выездные менеджеры помогают оформить кредитные и сберегательные продукты, настроить цифровые сервисы и проконсультировать по всем вопросам обслуживания. Оставить заявку на доставку можно на сайте банка, в ВТБ Онлайн или в контакт-центре. Услуга предоставляется бесплатно.