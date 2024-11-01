С 1 ноября ВТБ улучшает условия по накопительным счетам в рублях: на 1 п.п. увеличивается базовая ставка и надбавка за совершение покупок по карте банка. Максимальная приветственная ставка при начислении процентов на минимальный остаток составляет 22% годовых, при начислении процентов на ежедневный остаток – 21% годовых.



Владельцы накопительного ВТБ-счета, которым не доступен приветственный период, с 1 ноября могут получить до 20% годовых при совершении операций по оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ. Кроме того, сохраняются текущие преференции для пенсионеров и зарплатных клиентов, которые получают фиксированную надбавку +2 п.п. к базовой ставке.

«Накопительные счета – простой и удобный инструмент для тех, кто хочет получать высокую доходность от своих вложений и при этом всегда иметь возможность ими оперативно управлять. Это особенно актуально в конце года, когда многие планируют новогодние праздники и путешествия. Мы улучшаем условия по нашим накопительным счетам. В этом году они растут рекордными темпами: клиенты ВТБ открыли уже более 5,1 млн накопительных счетов, а общий объем портфеля накопительных счетов достиг 1,6 трлн рублей. ВТБ располагает целой линейкой накопительных продуктов – это и классический вклад со ставкой до 22% годовых и вклад с заключением договора по программе долгосрочных сбережений – до 28% годовых», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

С 28 октября ВТБ улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях – в среднем на 1 п.п. Максимальная ставка доступна по депозитам на полгода – до 22% годовых. Также на срок 3 или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых. При открытии депозита с одновременным заключением договора по программе долгосрочных сбережений процентная ставка составит до 28% годовых.



К концу года рынок привлечения может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29%, против 26% годом ранее.



ВТБ нарастил портфель сбережений физлиц во всех валютах на 35% с начала года, до 9,3 трлн рублей. К концу текущего года портфель ВТБ превысит 10 трлн рублей. Чаще всего открывают депозиты на полгода (47%), также увеличивается доля депозитов сроком на 1 год (17%).



Данная информация актуальна и для клиентов банка «Открытие».

