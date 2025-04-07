ВТБ: Югорский лыжный марафон побил рекорд по числу участников

В Ханты-Мансийске завершился двухдневный XII Югорский лыжный марафон. На дистанциях 50 км, 25 км, 15 км и 5 км зарегистрировались более 3,8 тыс. спортсменов, что стало рекордным числом для гонки. Общий призовой фонд марафона, соорганизатором которого выступил ВТБ, составил 2,5 миллиона рублей.

«ВТБ поддерживает российский спорт уже больше 20 лет, но лыжные гонки стали для нас новым направлением. Второй год подряд мы становимся соорганизатором одного из самых ярких и значимых для региона событий – Югорского лыжного марафона. Несмотря на конкуренцию с другими титульными гонками, в этом году в начале апреля Ханты-Мансийск собрал почти 4 тысячи участников из 47 регионов страны, а также Казахстана, Белоруссии и Польши. Рассчитываем, что этот зимний сезон спортсмены завершили с мощным зарядом адреналина и мотивацией поддерживать активный и здоровый образ жизни», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

Лучшее время – 1 час 58 минут 45 секунд в гонке на 50 км свободным стилем 5 апреля показал Сергей Устюгов. Среди женщин золото – у Алены Перевозчиковой, она преодолела марафон в первый день соревнований за 2 часа 10 минут 49 секунд. Вторым на финиш среди мужчин пришел Артем Грязев, уступив лидеру лишь 7 секунд. «Серебро» у женщин завоевала Лилия Васильева (02:12:43). «Бронза» досталась Алексею Шемякину (01:59:04) и Кристине Резцовой (02:15:34). За первое место на дистанции 50 км свободным стилем чемпионы получили от организаторов марафона по 400 тыс. рублей, за второе – по 200 тыс. рублей, за третье – по 100 тыс. рублей.

Во второй день соревнований, 6 апреля Станислав Воложенцев занял первое место в марафонском забеге классическим стилем. Его результат – 2 часа 7 минут 53 секунды. Дмитрий Баграшов (02:07:53) пришел вторым, уступив лидеру лишь долю секунды (победитель был определен по фотофинишу). Евгений Цепков (02:07:54) – третий. Женский пьедестал в «классике» заняли: Лилия Васильева (02:19:18), Елизавета Лупатова (02:19:21) и Анастасия Кириллова (02:21:06). Победители награждены призами в 150 тыс. рублей, «серебряные» призеры – 100 тыс. рублей, «бронзовые» – 50 тыс. рублей.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры, а с 2024 г. и банком ВТБ, который продолжил многолетнюю традицию банка «Открытие» по организации марафона (банки завершили процесс объединения под брендом ВТБ в 2024 г.).

В разные годы победителями гонки становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие такие титулованные спортсмены, как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг, члены красной группы сборных России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и др.

Генеральный информационный партнер XII Югорского лыжного марафона – Спорт-Экспресс.

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