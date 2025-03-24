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ВТБ: траты россиян на спорт и спортивное питание выросли на треть

В прошлом году клиенты ВТБ потратили более 40 м...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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В прошлом году клиенты ВТБ потратили более 40 млрд рублей на спортивные товары, одежду и услуги спортивных клубов. По сравнению с 2023 годом траты увеличились на 34%. Спрос на спортивное питание также значительно увеличился.

Пиковые значения трат на спортивные товары и одежду для спорта зафиксированы в декабре — по сравнению с январем рост составил практически 2 раза. Средний чек на эти категории составил 3,4 тыс. рублей.

Основной спрос на товары и одежду для спорта традиционно отмечен в Москве и Московской области, в Приволжском федеральном округе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — в этих регионах спрос увеличился примерно в полтора раза.

Самый высокий средний чек зафиксирован в Москве — 5,6 тыс. рублей. Немного ниже средний чек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (4 тыс. рублей), а также в Дальневосточном федеральном округе (3,3 тыс. рублей) и Северо-Кавказском федеральном округе (3,2 тыс. рублей). Самый низкий средний чек – в Центральном федеральном округе (2,2 тыс. рублей).

Расходы россиян в спортзалах также увеличились. Клиенты ВТБ в прошлом году потратили в спортивных клубах 18 млрд рублей, что на 37% больше, чем за 2023 год.

Наибольшие расходы в спортзалах зафиксированы у жителей следующих регионов:

  • Москва и Московская область — 8,2 млрд рублей;
  • Приволжский федеральный округ — 1,8 млрд рублей;
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область — 1,8 млрд рублей;
  • Сибирский федеральный округ — 1,4 млрд рублей;
  • Уральский федеральный округ — 1,3 млрд рублей.

Самый высокий средний чек отмечен в Москве — 3,9 тыс. рублей, а самый низкий — в Северо-Западном федеральном округе — 1,4 тыс. рублей.

«Здоровый образ жизни с каждым годом становится популярнее: спрос на спортивную одежду, тренировки и питание регулярно растет. Забота о своем здоровье и хорошем самочувствии требует инвестиций – поэтому россияне готовы выделять все больше своего бюджета на спорт. Мы в ВТБ поддерживаем клиентов, увлекающихся спортом: например, в марте пользователи программы лояльности могут выбрать категорию «Спортивные товары» и получать повышенный кешбэк рублями за свои привычные траты», - рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Значительный рост также показал сегмент спортивного питания — об этом свидетельствуют данные Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), который занимает 17% российского рынка фискальных данных. Так, спрос на протеиновые снеки с марта 2024 года по март 2025 года увеличился на 124%, на протеиновое печенье – на 27%, на спортивные напитки – на 20%. Протеиновые десерты и батончики также остаются в тренде: спрос на них вырос на 3,5% и 8% соответственно. Единственной категорией, где наблюдалось снижение, стал протеиновый шоколад, интерес к которому упал на 36%.

«Растущий интерес к спортивному питанию связан с увеличением числа людей, занимающихся фитнесом и спортом, а также с общей тенденцией к здоровому образу жизни и правильному питанию среди населения», - прокомментировал Алексей Петрин, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД.

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