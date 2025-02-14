ВТБ: ставки по вкладам на уровне 20% продержатся еще 3-4 месяца

Как и прогнозировали эксперты ВТБ, Центробанк на своем заседании вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Этот шаг приведет к дальнейшей стабилизации рынка, и в ближайшие месяцы ставки по вкладам в российских банках снизятся на 0,5-1 п.п. При этом весной у вкладчиков еще будет возможность разместить свои средства под 19-20% годовых. В сегменте розничного кредитования существенных корректировок ставок не произойдет, но объемы выдач продолжат сокращаться. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Розничные пассивы

Рынок сбережений в России после традиционного сезонного оттока в начале года в феврале покажет рост – рыночный портфель рублевых средств физлиц должен превысить 54 трлн рублей, а общий – приблизиться к 58 трлн рублей. ВТБ сохраняет свой прогноз на этот год по росту рынка на 11,8 трлн рублей – пассивы физлиц превысят 68 трлн рублей, поставив новый рекорд. Одним из основных драйверов роста выступят полученные вкладчиками процентные доходы, которые в этом году составят около 9 трлн рублей. Основной спрос придется на рублевые вклады.

ВТБ фиксирует высокий спрос на сберегательные продукты: рублевый розничный портфель банка в январе вырос на 72 млрд, в феврале этот показатель уже с запасом «перекрыт», и по итогам месяца банк обеспечит значительную долю роста всего рынка – до 40% по нашим оценкам.

Сейчас рынок ориентирован на депозиты сроком до года. По оценке ВТБ, доля такого привлечения с сентября прошлого года выросла на 3 п.п. На сроки до года приходится почти 94% объемов рублевых вкладов. В ближайшие месяцы мы не ожидаем изменения этой тенденции. Сейчас вкладчики будут размещать свои средства преимущественно на сроки до полугода.

Розничные кредиты

Розничный кредитный рынок останется под влиянием общей стоимости фондирования для банков, поскольку ключевая ставка – лишь один из факторов, определяющих параметры заемных средств. Поэтому, несмотря на решение регулятора, не исключено возможное движение ставок в сегменте.

В любом случае розничные кредиты остаются очень дорогими, и россияне будут все реже на них рассчитывать. В совокупности с жесткой риск-политикой ЦБ РФ это продолжит тренд на «охлаждение» рынка. Пока ВТБ ожидает, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,1 трлн рублей – почти на 30% ниже, чем в 2024 году. Больше всего сократятся продажи кредитов наличными и ипотеки. Драйвером сегмента жилищных кредитов останутся госпрограммы - сегодня на них приходится 85-90% ипотечных продаж.

ВТБ на текущий момент сохраняет ставки по своим розничным кредитам на прежнем уровне. При этом банк продолжит придерживаться взвешенной кредитной политики, тщательно оценивая риски и предлагая клиентам наиболее оптимальные в текущих реалиях решения.