Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ: ставки по вкладам достигли своего пика

После решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку н...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

После решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% ставки по накопительным продуктам зафиксируются на пиковых значениях. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

На этой неделе банки улучшили свои условия для вкладчиков. ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях на короткие сроки для новых и текущих клиентов до 24% годовых. В банке ожидают, что такие значения станут для рынка пиковыми и в течение следующего года не будут значительно меняться.

Всего по итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп роста замедлится, его основу составят процентные выплаты по вкладам 2024 года. Тем не менее, рост рынка превысит 21%, портфель средств населения может достичь 68,4 трлн рублей.

Стоимость розничных кредитов после сохранения ключевой ставки, вероятно, останется на прежнем уровне. Тем не менее, решения игроков будут зависеть от общей стоимости фондирования, которая может измениться.

В любом случае розничное кредитование станет в следующем году «неприступной крепостью» и покажет радикальное снижение в объемах продаж. Мы прогнозируем, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,5 трлн рублей - почти на 30% ниже, чем в этом году.

ВТБ пока не принял решение по условиям своих розничных кредитных продуктов. Банк будет ориентироваться на общую стоимость фондирования и динамику портфелей, стремясь не допустить излишней финансовой нагрузки на клиентов.

«Брать кредиты у банка - дорого, а значит рынок розничного кредитования продолжит «сжиматься». Поэтому выгоднее отправить свободные средства на депозит. Сейчас можно открыть вклад под праздники и к следующему Новому году увеличить свой капитал почти на четверть», – отметил Георгий Горшков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сотрудники Росгвардии задержали воров в магазине Казани

Новости России

6 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году передало 42 единицы техники новым регионам России

через сколько дней после дезинсекции блох можно проводить генеральную уборку

Новости Казани

23 часа назад

Владимир Путин дал ответ на вопрос жертвы мошенников из Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

“Когда увидели плесень на стенах, поняли, что у нас большие проблемы”: как выбрать отопительную систему, чтобы не вспоминать о ней 10 лет

перешить шубу в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Цена аренды горнолыжного снаряжения повысилась на 30% в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Директора УК Челнов оштрафовали на 50 тыс рублей за крышу с дырой

Новости Татарстана

день назад

РКН усилит контроль над обходами интернет-блокировок

Новости Татарстана

день назад

«Ак Барс» обсуждает возможности обмена Коршунова

Новости Татарстана

день назад

Челнинка закрыла себя в машине, чтобы авто не конфисковали приставы
Лонгриды
2 дня назад

«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

По данным пресс-службы Авито, в Казани в этом г...

Новости Татарстана

31 минуту назад

С 1 января прекращает работу: WhatsApp в России принял трудное решение

Новости России

день назад

ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия

Новости Казани

51 минуту назад

В Казани будут строить третий терминал аэропорта им. Тукая

Новости Казани

2 часа назад

В Казани перекроют улицу Марджани на 4 часа
4 млрд рублей выделили на обновление общественн...
Новости Казани
2 дня назад

4 млрд рублей выделили на обновление общественного транспорта Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске будут делать лапароскопические операции по удалению грыж

Новости Татарстана

2 часа назад

Объём интернет-торговли Татарстана вырос на 50%

Новости Татарстана

4 часа назад

МВД РТ дало комментарий по делу пенсионерки, которая обратилась к Путину
Площадь фонтанов, умный дом и парк во дворе: ра...
Интересное в Казани
4 дня назад

Площадь фонтанов, умный дом и парк во дворе: рассказываем, как застройщик создал особое пространство в Лаишевском узле