ВТБ станет членом Организации бухгалтерского учёта и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI)

ВТБ присоединится к Организации бухгалтерского учёта и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI). Соглашение об этом подписано в рамках ХVI Международного экономического форума «Россия — исламский мир: Kazanforum 2025».

Сотрудничество с AAIOFI — важный шаг для ВТБ в вопросах потенциального выхода на рынок партнерского (исламского) финансирования. Банк получит доступ к накопленному опыту, ресурсам и экспертизе AAOIFI в сфере мировых стандартов исламского финансирования и их применения на практике.

Соглашение подписали член правления – руководитель департамента развития международных расчётов и инфраструктуры ВТБ Ольга Баша и председатель попечительского совета Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений Шейх Ибрагим бен Халифа Аль Халифа.

«В настоящее время ВТБ рассматривает возможность работы на рынке исламского банкинга. На наш взгляд, членство в AAOIFI важно для формирования экспертизы, необходимой для запуска партнерского финансирования, и поможет лучше раскрыть потенциал нового для нас направления. Мы видим в нем возможности не только для классического банкинга, но и для развития международных расчётов, охватывающих в том числе и исламскую аудиторию», — прокомментировала Ольга Баша.

Справка

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, тем самым содействуя развитию международного сотрудничества и формированию альтернативной системы международных расчётов. Группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Армении, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Вьетнаме, филиал в Индии, филиал и представительство в Китае, а также представительство в Исламской Республике Иран. Собственная платёжная инфраструктура банка, работающая в полностью закрытом контуре, обеспечивает надёжность и безопасность расчётов через ВТБ.

AAOIFI — единственная международная организация, занимающаяся вопросами стандартизации и гармонизации международной практики партнёрского финансирования с точки зрения финансовой отчётности, аудита, этики и управления для финансовых продуктов и предлагающих их учреждений. Она также выступает сертифицирующей организацией, удостоверяющей квалификацию и компетенции экспертов, работающих в отрасли партнёрского финансирования. Среди членов AAOIFI — центральные банки и регуляторы рынка ценных бумаг, финансовые институты, бухгалтерские и аудиторские компании, а также юридические фирмы из разных стран.