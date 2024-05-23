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ВТБ стал победителем премии CIPR Digital-2024

Система по работе с инновациями ВТБ стала призером в номинации «Лучший финтех-проект» в рамках ежегодной премии в области цифровых технологий CIPR Digital-2024.

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Система по работе с инновациями ВТБ стала призером в номинации «Лучший финтех-проект» в рамках ежегодной премии в области цифровых технологий CIPR Digital-2024.

Система по работе с инновациями ВТБ была представлена рынку в мае 2023 года. Она объединяет Акселератор ВТБ, Венчурную студию и Технологическую лабораторию. Все вместе представляет собой набор инструментов для исследования, тестирования, апробации и создания технологических решений в интересах банка.

Специалисты инновационного кластера сопровождают подразделения заказчиков на всех этапах работы. За 2023 год команды реализовали более 200 пилотных проектов разного формата — от запуска MVP (minimal viable product) и исследования технологических трендов рынка до тестирования элементов информационной инфраструктуры банка и поиска инструментов, опережающих «базовые» потребности в импортозамещении. А за неполные 5 месяцев 2024 года количество пилотов уже перевалило за 40. Каждый год — это число увеличивается примерно на 30%.

25% подразделений, запустивших пилотный проект, возвращаются за новыми решениями. Это показывает высокий уровень реализации и подтверждает эффективность системы по работе с инновациями.

В фокусе пилотных проектов и других экспериментальных форматов сегодня — цифровые ассистенты с применением ИИ, системы предиктивной аналитики, а также инструменты для повышения качества обслуживания, антифрод-решения и многое другое.

«Нам приятно, что экспертное жюри высоко оценило действующий сегодня в ВТБ подход к работе с инновациями. Каждый день мы видим, как Акселератор ВТБ, Венчурная студия и Технологическая лаборатория помогают подразделениям банка находить оптимальные решения. Набор инструментов, который использует система по работе с инновациями ВТБ, сегодня оказывает значительное влияние на срок вывода на рынок технологических продуктов и сервисов банка, и сокращает его в некоторых случаях на 50–70%», — прокомментировал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

CIPR Digital — ежегодная независимая деловая премия в области цифровых технологий, учрежденная в 2021 году. Премия нацелена на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики. Традиционно проходит в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

В премии участвуют компании, ведомства, субъекты РФ и персоны, создающие цифровые продукты и сервисы, а также реализующие проекты в области экономики данных. В 2024 году в CIPR Digital представлено 13 номинаций.

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