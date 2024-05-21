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ВТБ стал абсолютным лидером рынка автокредитования

ВТБ с начала года нарастил портфель автокредитов более чем на 50%, доведя его по итогам апреля почти до 380 млрд рублей.

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ с начала года нарастил портфель автокредитов более чем на 50%, доведя его по итогам апреля почти до 380 млрд рублей. Доля банка по этому показателю достигла 15,6%*, что обеспечило ему первое место в сегменте. При этом по объему сделок ВТБ уже девять месяцев подряд является лидером, занимая сегодня 27,1% на рынке продаж автокредитов.

В апреле россияне оформили в ВТБ 40,6 тысячи автокредитов на общую сумму почти 56 млрд рублей. Это более чем втрое по количеству и в 3,5 раза по объему выше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Всего за четыре месяца года банк выдал автокредиты на 176,5 млрд рублей, что кратно превышает показатели января-апреля 2023 года.

С учетом выросшего спроса клиентов на китайские машины ВТБ усилил сотрудничество с брендами из КНР, в первом квартале став партнером Chery, Jetour, Livan и Hisun. Продолжилась цифровизация автокредитов – в первом квартале клиенты получили возможность подавать заявки и оформлять сделки через программное обеспечение дилеров, а также подписывать кредитную документацию полностью «в цифре», что значительно упростило процесс получения кредита в автосалонах.

«Преодолев последствия пандемии, дефицита микросхем и ухода иностранных брендов, автокредитование в этом году взяло на себя роль самой динамичной отрасли розничного бизнеса. По итогам четырех месяцев на фоне сокращения спроса на ипотеку и кредиты наличными их продажи вдвое превысили прошлогодние результаты. Во многом рынок растет за счет ВТБ, мы выдаем уже каждый четвертый автокредит в России. Лидерство на растущем рынке – вдвойне амбициозная задача, но мы быстро адаптируем свои программы под меняющиеся условия. Например, в этом году мы усилили сотрудничество с производителями из КНР и продолжили наращивать присутствие в автосалонах, стремясь увеличить партнерскую сеть почти в полтора раза к концу года», - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

* на основе данных Frank RG.

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