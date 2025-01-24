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ВТБ: спрос на детские карты в 2024 году вырос втрое

По данным ВТБ, в 2024 году интерес клиентов к д...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По данным ВТБ, в 2024 году интерес клиентов к детским картам заметно вырос: их выдачи ежемесячно увеличивались в среднем в 1,5-2 раза. Всего в прошлом году банк выдал более 400 тыс. детских карт, что в 3 раза превышает показатели 2023 года.

Сумма покупок по детским картам ВТБ в 2024 году составила 10 млрд рублей, что вдвое больше показателей 2023 года. В среднем пользователи ежемесячно тратят около 4 тыс. рублей с детских карт – по сравнению с прошлым годом сумма практически не изменилась. Наибольшая часть затрат клиентов пришлась на следующие категории:

• «Супермаркеты» - 3,9 млрд рублей;

• «Рестораны и кафе» - 1,4 млрд рублей;

• «Товары для дома» - 1,1 млрд рублей;

• «Транспорт» - 762 млн рублей;

• «Медицина, здоровье и красота» - 721 млн рублей.

Среди наиболее популярных категорий по количеству оплат также лидирует категория «Супермаркеты» - по ней совершено более 17 млн операций. Далее идет «Транспорт» (5,4 млн транзакций), «Рестораны и кафе» (5,3 млн транзакций), «Товары для дома» (2,2 млн транзакций) и «Развлечения, хобби» (1,1 млн транзакций). По сравнению с 2023 годом количество транзакций по этим категориям увеличилось в среднем в полтора раза.

«Времена, когда детям давали небольшую сумму наличных, давно прошли. Дети стали полноправными клиентами банков и теперь они самостоятельно оплачивают покупки, откладывают деньги и получают кешбэк. Наша задача – предоставить им удобные и безопасные сервисы для развития финансовой грамотности и ежедневных оплат. Мы видим, что интерес к детским картам растет с каждым месяцем, ведь такие специализированные карты помогают родителям научить детей грамотно распоряжаться деньгами, а детям – почувствовать себя самостоятельными и ответственными», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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