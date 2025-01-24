ВТБ: спрос на детские карты в 2024 году вырос втрое

По данным ВТБ, в 2024 году интерес клиентов к детским картам заметно вырос: их выдачи ежемесячно увеличивались в среднем в 1,5-2 раза. Всего в прошлом году банк выдал более 400 тыс. детских карт, что в 3 раза превышает показатели 2023 года.

Сумма покупок по детским картам ВТБ в 2024 году составила 10 млрд рублей, что вдвое больше показателей 2023 года. В среднем пользователи ежемесячно тратят около 4 тыс. рублей с детских карт – по сравнению с прошлым годом сумма практически не изменилась. Наибольшая часть затрат клиентов пришлась на следующие категории:

• «Супермаркеты» - 3,9 млрд рублей;

• «Рестораны и кафе» - 1,4 млрд рублей;

• «Товары для дома» - 1,1 млрд рублей;

• «Транспорт» - 762 млн рублей;

• «Медицина, здоровье и красота» - 721 млн рублей.

Среди наиболее популярных категорий по количеству оплат также лидирует категория «Супермаркеты» - по ней совершено более 17 млн операций. Далее идет «Транспорт» (5,4 млн транзакций), «Рестораны и кафе» (5,3 млн транзакций), «Товары для дома» (2,2 млн транзакций) и «Развлечения, хобби» (1,1 млн транзакций). По сравнению с 2023 годом количество транзакций по этим категориям увеличилось в среднем в полтора раза.