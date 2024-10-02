ВТБ спрогнозировал кешбэк россиян в 2024 году

В 2024 году россияне, которые пользуются банковскими программами лояльности, могут получить более 420 млрд рублей, сообщили в ВТБ. В 2023 году только от 4 крупнейших банков клиенты получили около 200 млрд рублей. В этом году сумма, которую выплатят все банки по программам лояльности, может вырасти более чем в 2 раза.

Банки предлагают кешбэк не только рублями, но и различными бонусами. Однако, согласно статистике ВТБ, 68% пользователей предпочитают кешбэк именно рублями, даже если он будет меньше, чем бонусами. Именно поэтому с мая 2024 года ВТБ перешел на выплату кешбэка рублями по дебетовой и кредитной картам – теперь клиенты с картами стандартного пакета услуг получают в 2 раза больше кешбэка в рублях, чем раньше при выплате бонусами.