Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ спрогнозировал кешбэк россиян в 2024 году

В 2024 году россияне, которые пользуются банков...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

В 2024 году россияне, которые пользуются банковскими программами лояльности, могут получить более 420 млрд рублей, сообщили в ВТБ. В 2023 году только от 4 крупнейших банков клиенты получили около 200 млрд рублей. В этом году сумма, которую выплатят все банки по программам лояльности, может вырасти более чем в 2 раза.

Банки предлагают кешбэк не только рублями, но и различными бонусами. Однако, согласно статистике ВТБ, 68% пользователей предпочитают кешбэк именно рублями, даже если он будет меньше, чем бонусами. Именно поэтому с мая 2024 года ВТБ перешел на выплату кешбэка рублями по дебетовой и кредитной картам – теперь клиенты с картами стандартного пакета услуг получают в 2 раза больше кешбэка в рублях, чем раньше при выплате бонусами.

«Сейчас самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка у клиентов ВТБ – супермаркеты (59%), ЖКХ (53%), аптеки (48%), покупки на маркетплейсах (35%), покупка одежды, обуви и аксессуаров (32%), АЗС и покупка автотоваров (28%). Мы увеличили инвестиции в программу лояльности практически в 2 раза, и ее обновление с переходом от бонусов к рублям сыграло важную роль в увеличении числа розничных клиентов и росте транзакционной активности. Мы заметили, что каждый месяц все больше клиентов пользуются картами ВТБ для ежедневных трат, выбирают категории для начисления кешбэка в рублях и совершают покупки по выбранным категориям», – отметил начальник управления "Программы лояльности" ВТБ Роман Синенко.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

6 часов назад

В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

Гид по скидкам Казани

день назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

кто может кусать ночью кроме клопов

Новости Казани

23 часа назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь

изготовление керамической посуды на заказ в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Челнах 2 октября простятся с 55-летним стоматологом Зуфаром Гайфутдиновым

Новости Татарстана

день назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Новости Казани

8 часов назад

Известны подробности инцидента с изнасилованием казанской 16-летней школьницы

Новости Татарстана

день назад

Главе СК доложат о драке мигрантов в Нижнекамске

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ
Новости Казани
2 дня назад

Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

В городе чистая зарплата больше стоимости потре...

Интересное в Казани

47 минут назад

ВкусВилл устраивает манго-фестиваль в шести городах 

Гид по скидкам Казани

день назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

Новости Казани

2 часа назад

При последнем переходе на новую работу зарплата казанцев увеличилась на 41%

Новости Татарстана

2 часа назад

Пункт отбора на контрактную службу Казани завёл страницу в ВК
Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Ка...
Новости Казани
7 часов назад

Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Экспертизу прошел проект на берегу реки Казанки

Новости Казани

3 часа назад

Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани в октябре

Новости Казани

4 часа назад

Появилось видео потопа казанского ЖК «Салават Купере»
«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель ка...
Интересное в Казани
6 дней назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне