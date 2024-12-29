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ВТБ составил список популярных схем мошенничества в период новогодних праздников

По мере приближения новогодних праздников урове...

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По мере приближения новогодних праздников уровень мошеннической активности значительно возрастает. Эксперты предупреждают, что в этот период количество обманных действий может увеличиться на 20—30%. Мошенники используют различные схемы, чтобы воспользоваться невнимательностью и доверием покупателей.

Основные виды мошенничества

Злоумышленники создают поддельные версии приложений популярных торговых платформ, обещая большие скидки и выгодные предложения. Эти фальшивые приложения не только вводят в заблуждение пользователей, но и позволяют мошенникам получить доступ к конфиденциальной информации и финансам.

Кроме того, распространены случаи отправки ложных уведомлений о выплатах или новогодних бонусах, которые требуют установки специального ПО. Это ПО часто содержит элементы шпионских программ, что позволяет мошенникам копировать персональные данные, банковские карты и пароли.

Праздничные поздравления также стали инструментом для мошенников. Они рассылают в мессенджерах поздравительные открытки с вредоносными ссылками, нажатие на которые приводит к установке вредоносного программного обеспечения.

Меры предосторожности

Для защиты от мошенников важно использовать только проверенные источники при загрузке приложений и быть крайне осторожным с предложениями, которые кажутся нереалистично выгодными. Всегда проверяйте подлинность приложений, скачивая их из официальных магазинов приложений, таких как Google Play или App Store.

Также стоит подходить с осторожностью к любым ссылкам и приложениям, полученным по неофициальным каналам, особенно если они связаны с финансовыми операциями или предложениями, которые требуют ввода личных данных.

Вовремя распознавать признаки мошенничества и быть информированным о существующих угрозах — ключ к защите своих данных и финансов во время новогодних праздников, сообщает РИА Новости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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