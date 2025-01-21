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ВТБ согласовал с ЦБ РФ открытие своего филиала в Иране

ВТБ получил принципиальное согласование от Цент...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ получил принципиальное согласование от Центробанка России на открытие своего филиала в Иране, который будет располагаться в Тегеране. Ожидается, что филиал начнет свою работу после получения одобрения от иранского финансового регулятора.

В пресс-службе банка сообщили, что филиал сосредоточится на обслуживании внешнеэкономической деятельности российских и иранских компаний, будет предлагать востребованные в Иране банковские продукты и расчетные механизмы, включая расчеты в национальных валютах и торгово-экспортное финансирование. Это позволит снизить стоимость и риски международных расчетов, а также расширить возможности для участников внешнеэкономической деятельности обеих стран.

Структура филиала и численность сотрудников будут формироваться с учетом потребностей бизнеса и требований иранского законодательства. ВТБ планирует привлечь как российских, так и иранских специалистов для работы филиала.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял о планах открыть дочерний банк в Иране до конца 2025 года, что подчеркивает растущий интерес к развитию торгово-экономических отношений между Россией и Ираном.

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